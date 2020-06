Noul Haaland a vorbit IN EXCLUSIVITATE pentru www.sport.ro! Ce spune starul pe care marile cluburi fac licitatie de ZECI de milioane

Dupa ce l-a dat pe Haaland, Red Bull Salzburg l-a inlocuit cu un alt super golgeter!

N-a trebuit sa caute foarte mult. Il avea deja in lot! Patson Daka rupe plasele la fel ca prietenul sau norvegian. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro, zambianul de 21 de ani a vorbit despre cum vrea sa-i urmeze pe Keita si Mane in Premier League, despre inspiratia Haaland si despre dificultatile pe care le-a avut dupa ce fanii l-au contestat, acasa la el, in Africa.

Daka a marcat de 21 de ori in 36 de meciuri pentru Red Bull Salzburg de la startul sezonului. Pustiul are si 8 pase de gol.

Evaluat deja la peste 20 de milioane de euro, Daka spune ca e doar o chestiune de timp pana va ajunge la cel mai inalt nivel in fotbal.