Suma halucinanta platita pentru biletul de la meciul de debut al lui Michael Jordan. La ce pret s-a ajuns la licitatie

Biletul de debut, din 1984, al fostul star din NBA, Michael Jordan, a fost vandut ieri seara pentru suma de 25 de mii de euro.

Baschetbalistul american a debut la varsta de 21 de ani pentru Chicago Bulls, pe data de 26 octombrie 1984, intr-un meci contra celor de la Washington Bullets.

In fata celor peste 16 mii de fani, Jordan a reusit 16 puncte, 6 recuperari si 7 pase decisive.

Sumele gigantice nu e opresc aici. In urma cu doua saptamani, o pereche de ghete purtate de american tot in sezonul sau de debut a fost vaduta cu o suma mai mare mare decat pretul unui Lamborghini. Ghetele au ajuns sa fie cumparate cu suma de 560 de mii euro in cadrul unei licitatii online.

Ghetele Air Jordan au fost vadute de colectionarul Jordan Geller, cel care a infiintat celebrul muzeu al pantofilor sport, Shoezeum, din orasul Las Vegas.

