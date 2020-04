Handbalul se uneste pentru a ajuta Spitalul Judetean din Suceava! Tricourile marilor handbalisti din Europa, scoase la licitatie de CSU Suceava

Sectia de handbal a CSU Suceava se implica in lupta cu coronavirusul si ajuta Spitalul Judetean.

Conducerea tehnica a gruparii CSU Suceava organizeaza o licitatie pe pagina de Facebook a clubului, unde sunt puse la bataie numeroase tricouri ale marilor handbalisti din Europa si Romania, printre care si cel al lui Nikola Karabatic, unul dintre cei mai mari handbalisti din istorie.

Toti banii stransi vor fi donati catre Spitalul Judetean "Sfantul Ioan cel Nou", care are 200 de cadre medicale infectate cu coronavirus.

„Suceava trece prin momente grele, dragi concetateni si iubitori ai sportului. In aceasta perioada, in care suntem pusi la grea incercare, trebuie sa ramanem uniti si sa ne mobilizam fiecare, pentru ca orice ajutor in lupta dusa pe viata si pe moarte impotriva coronavirusului este bine-venit. De aceea, noi, colectivul echipei de handbal de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, care respectam cu strictete regula impusa de autoritati, aceea de a sta acasa, am decis sa organizam pe facebook o licitatie de tricouri purtate de jucatori cunoscuti din tara noastra si din strainatate, cel mai important fiind al francezului Nikola Karabatic, unul dintre cei mai buni handbalisti din toate timpurile. Scopul actiunii este acela de a strange bani pentru Spitalul Judetean Suceava, care are mare nevoie de echipamente si medicamente.





Speram ca actiunea noastra sa fie impartasita de cat mai multi iubitori ai sportului din mediul online si sa-si atinga scopul pentru care a fost initiata, acela de a pune la bataie orice resursa pentru a invinge acest virus periculos, astfel incat viata noastra de zi cu zi sa isi reia cat mai repede cursul normal. Asa cum nu o data s-a spus ca sportul inseamna viata, asteptam ca multa lume sa se alature demersului nostru, atat din tara, cat si din strainatate, astfel incat aceasta initiativa sincera sa se bucure de succes. Uniti impotriva coronavirusului!”, se precizeaza in comunicatul postat pe pagina de facebook Clubul Sportiv Universitar din Suceava.

Conform Monitorului de Suceava, pretul de pornre este de 150 de lei per tricou, cu exceptia celui al jucatorului Barcelonei, Nikola Karabatic, care pleaca de la 450 de lei, Toti banii vor fi directionati catre Fundatia Umanitara NORD 2001.

Sursa foto: Monitorul de Suceava