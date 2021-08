Sportul unește oamenii! După ce a învins cancerul și a luat medalie la Tokyo, o sportivă a făcut un gest superb

Jocurile Olimpice s-au încheiat, iar sportivii își continuă viața.

Maria Andrejczyk, care a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice la aruncarea suliței, a făcut un gest superb pentru a încerca să ajute un baiețel de 8 ani. Micuțul are nevoie de o operație la inimă, din cauza unor probleme foarte grave pe care le are, iar sportiva nu a ezitat și a sărit în ajutor.

Medalia obținută la Jocurile Olimpice va fi scoasă la licitație, iar toți banii îi vor fi donați lui Miloszek, în speranța că toți banii vor fi adunați cât mai curând, pentru ca micuțul de 8 ani să se facă bine.



Operația lui Miloszek se va face în Statele Unite ale Americii, costurile totale fiind de peste 280,000 de lire sterline. Până în acest moment, pe pagina de donații s-a obținut 90% din suma necesară pentru operație.



Mesajul sportivei

"Nu mi-a luat mult să mă decid. A fost prima pagină de donații pe care am intrat și am știut că este cea potrivită. Miloszek are o probleme foarte grave la inimă și are nevoie de operație. El are și suportul lui Kubus, un băiețel care nu a supraviețuit, dar părinții săi minunați au decis să îi doneze lui Miloszek suma pe care au strâns-o pentru Kubus.

Iar pe această cale, vreau și eu să ajut. Pentru el îmi voi scoate la licitație medalia de argint de la Jocurile Olimpice", a scris Andrejczyk pe instagram.

