Barca şi Fuchse Berlin vor juca finala Ligii Campionilor la handbal masculin, duminică, în Lanxess Arena din Koln, după ce s-au impus în semifinalele desfăşurate sâmbătă.

Fuchse Berlin - SC Magdeburg 40-35

Fuchse a învins-o pe SC Magdeburg cu scorul de 40-35 (19-17), într-o semifinală germană, luându-şi astfel revanşa după finala pierdută anul trecut (26-32).

Berlinezii au început mai bine jocul, dar Magdeburg a reuşit egalarea cu zece minute înainte de final (30-30). Fuchse a reuşit să facă diferenţa în ultima parte, câştigând fără emoţii.

Danezul Mathias Gidsel a fost artizanul victoriei, cu 9 goluri, Tim Freihoefer a înscris 8 goluri, iar Lasse Bredekjaer Andersson a reuşit 7.

Omar Ingi Magnusson a fost cel mai bun de la învinşi, cu 9 goluri.

FC Barcelona - Aalborg Handbold 37-32 după prelungiri

În a doua semifinală, FC Barcelona a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de echipa daneză Aalborg Handbold, scor 37-32.

Barca vizează al 13-lea său trofeu în competiţie.

Catalanii au dominat jocul cu Aalborg, dar Sander Sagosen a trimis meciul în prelungiri (28-28). Aalborg a pierdut de două ori finala Ligii Campionilor (2021, 2024), de fiecare dată în faţa echipei spaniole.

De la învingători s-au remarcat Aleix Gomez, cu 8 goluri, Luis Frade, 7 goluri), Timothey Nguessan, 6 goluri, precum şi portarul Emil Nielsen, cu 16 intervenţii.

Thomas Arnoldsen şi Alexandre Blonz au înscris câte 5 goluri pentru danezi, notează Agerpres.

Duminică, SC Magdeburg şi Aalborg se vor înfrunta în finala mică (16:00), iar Fuchse şi Barca, în finala mare (19:00).