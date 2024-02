Un superstar, 6 ghete și 8 milioane de dolari! Licitație-record de lux la Sotheby's

Şase ghete de baschet marca Nike Air Jordan, purtate în anii 1990 de fostul superstar al NBA Michael Jordan, au fost vândute la licitaţie pentru suma de opt milioane de dolari, un record pentru acest lot unic, a anunţat casa de licitaţii Sotheby's, citată de AFP.

Este vorba de şase ghete diferite (şi nu de trei perechi) pe care Michael Jordan le-a donat unui responsabil cu comunicarea din cadrul echipei Chicago Bulls, după fiecare dintre meciurile sale decisive care care au permis "taurilor" să câştige şase titluri în NBA, în perioadele 1991-1993 şi 1996-1998.

Preţul de achiziţie atins la licitaţia organizată de Sotheby's la New York, opt milioane de dolari, este un record pentru acest lot atipic şi al doilea înregistrat vreodată la vânzarea unor articolele sportive de colecţie care i-au aparţinut lui Michael Jordan.

#AuctionUpdate The complete set of Michael Jordan’s 6 championship sneakers sold for $8 million today at #SothebysNewYork, setting a new global auction record for game worn sneakers. pic.twitter.com/l1jgFea4c0