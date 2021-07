Echipament inedit pentru Barcelona! Catalanii si-au lansat tricoul pentru jocurile din deplasare

Barcelona si-a lansat al doilea tricou de joc.

Barcelona si-a lansat oficial echipamentul de deplasare pentru sezonul acesta. Catalanii nu s-au indepartat de la culoarea roz pe care au purtat-o anul trecut. In 2021-2022, Nike a optat pentru un kit de joc complet lila, iar videoclipul de lansare ii are ca protagonisti pe De Jong, Pique, Pedri si Sergi Roberto, toti imbracati in noile haile ale catalanilor.

Sloganul pentru acest echipamet este "Mai mult decat un tricou. Mai mult decat un club". De asemenea, este si un tribut pentru echipa de fotbal feminin a Barcelonei.

Absentul principal este Leo Messi. Jucatorul s-a inteles cu Laporta pentru prelungirea contractului pana in 2026, renuntand chiar la 50% din actualul salariu. Potrivit presei spaniole, anuntul oficial se va face saptamana viitoare, cand castigatorul Copa Anerica se va intoarce din vacanta.

A tribute to our first female players ???? @FCBFemeni pic.twitter.com/gbcg5qry8t — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021