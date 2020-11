"Salvarea lui Dinamo" | Mironica, despre nebunia de la Dinamo: "La minunata licitatie ar putea fi aduse cele 14 victorii cu Voluntari sau taieturi din ziare cu coregrafia de la meciul altora cu City!"

Zi de zi, aflam noi detalii legate de sarachia luchie (cred ca asa se spune in spaniola) de la Dinamo, echipa cu cele mai mari salarii din Liga 1, din Wonderland si din Monopoly.

Inca de la inceputurile aparitiei in Romania a lui Cortacero, am avut senzatia ca acest muchacho este reincarnarea spaniola a teparului italian Angelo Massone, cel care umbla cu praduiala pe la Rapid, pe la Ceahlaul.

Cum Dinamo alearga acum dupa dineros ba pe la printul micilor din Piata Obor, ba pe la regele buteliilor, ba pe la alti astfel de sponsori de o saptamana, cred ca a venit momentul sa le vand dinamovistilor pe un leu, vorba clasicului de la coafor, solutia salvatoare pentru a gasi milioanele de euro cu care sa iasa din marasm: sa vanda din palmares.

Am vazut ca fotbalul romanesc a inventat unul dintre cele mai ridicole procedee din istoria acestui sport: organizarea de licitatii la care vin unii si cumpara un palmares. Exista arta mai abstracta? Dai o gramada de bani, dar pleci de la licitatie cu nimic, insa, in mintea ta, ai deodata mai multe coroane de campion puse una peste alta, cum ar fi scris Eminescu daca ar fi asistat la mascarada din fotbalul nostru.

La Dinamo nici nu ar fi mare pierdere, ca nici nu mai stiu saracii oameni cate titluri de campioni au. De exemplu, a venit la noi in emisiune Dragos Savulescu, da, condamnatul ala penal din Romania, dar care-si papa linistit milioanele intr-un paradis din Sardinia ca sorella noastra Italia a spus ca nu se face ca un baiat asa fin sa ajunga printr-o puscarie din Romania. Si l-a intrebat jurnalistul Matei Udrea pe Savulescu in acea emisiune cate titluri are Dinamo. Iar Savulescu, actionar al echipei pe atunci, a zis ca nu stie. Vezi? Nici macar nu ar fi vreo pierdere daca Dinamo si-ar vinde la o licitatie niste titluri de campioana ca oricum li s-a pierdut numarul.

De exemplu, ar putea incepe cu vanzarea titlului obtinut cu Dorinel Munteanu pe teren ca oricum cand a venit Dorinel in Stefan cel Mare l-au injurat vartos niste “Dinamo suntem noi” din astia care oricum nu stiu de acel titlu sau de eliminarea de atunci a lui Sporting Lisabona.

Ar putea veni frumos la licitatie Sepsi cu niste forinti de la Budapesta. Ar cumpara 6 titluri, sa zicem, si semifinalele de cupe europene pe care le are Dinamo ca doar Ungaria nu are asa multe astfel de performante, mai ales in Cupa Campionilor. Si sa aiba si ungurii titluri in Romania cum au romanii in Ungaria prin CAO Oradea. Apoi ar putea veni Academica. Ce, primaria din Clinceni nu ar putea sa cumpere si ea niste titluri si sa spuna ca i-a dat 5 goluri lui Everton si ca a eliminat-o pe Internazionale Milano? Si daca Rotaru nu se alege cu niciun trofeu la vanatoarea dupa palmaresul Universitatii Craiova, n-ar putea sa dea din milioanele alea de pe Mihaila pe ceva trofee de-ale lui Dinamo? Macar sa cumpere titlul ala din ‘73 de zic oltenii ca Dinamo i l-a furat Craiovei.

Ma trage cineva de maneca si-mi spune ca palmaresul nu este la Dinamo, ci la un alt Dinamo, in Liga 4, sublim tablou pentru care ar fi invidios si Picasso. Asadar, la minunata licitatie ar putea fi adusa doar defuncta Cupa a Ligii, cele 14 victorii cu Voluntari, golul lui Borja Valle de la mijlocul terenului si taieturile din ziarele straine cu “coregrafia” de la meciul altora cu Manchester City. S-ar strange de o felie de pizza si un bilet dus pana in Spania pentru fiecare din perlele lui Nuevo Dinamo. Cu autocarul.