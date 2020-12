Balgradean, OUT din poarta CFR-ului?! Clujul e gata de LICITATIE cu Craiova pentru cel mai in forma portar din Romania!

"Linistea" pentru Balgradean (32 de ani) la Cluj poate sa nu tina mai mult de 6 luni.

Adus sa-l inlocuiasca pe Arlauskis, romanul are sanse mari sa fie concurat din iarna de David Lazar! Conform PRO Sport, goalkeeperul Astrei e dorit insistent de CFR. In lotul Clujului mai sunt acum Sandomierski (31 de ani) si pustii Rus (20) si Murariu (21). Nu doar campioana ultimelor 3 sezoane e interesata de Lazar. Si Craiova e pregatita sa-l caute cu o oferta concreta, anunta sursa citata.

Adus gratis de la Vejle in 2017, Lazar a prins recent si nationala Romaniei in urma meciurilor excelente pe care le-a facut la Astra. Chiar daca echipa a inceput slab sezonul, Lazar a ramas printre optiunile lui Radoi.



David Lazar (29 de ani) a jucat in cariera la Pandurii, Vointa Sibiu si Botosani. La Pandurii a fost antrenat de Edi Iordanescu.