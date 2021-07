Dinamo si-a lansat noul echipament! Tricoul de joc are 2 000 de nume ale actionarilor DDB 

Dinamovistii si-au prezentat noile tricouri pentru sezonul 2021-2022.

La conferinta de presa, unde Dario Bonetti a fost investit ca noul antrenor, Daniel Sendre, reprezentantul DDB a prezentat echipamentul de joc pe care 'cainii' il vor purta in meciurile din deplasare. Pe langa culoarea neagra, tricoul are ceva specific, numele a 2 000 de suporteri-actionari care au cotizat si au mentinut Dinamo in viata.

"Este tricoul prin care cotizantii DDB au intrat in istoria lui Dinamo. Sunt aproape 2 000 de suporteri pasionati. Vorbim de 490 de lei plus taxele postale. S-au strans astfel, 200 de mii de euro, la care se adauga cei 1 milion 200 de mii de euro. Din acesti 200 000 de euro, DDB a platit Saftica si salariile. Nu facem atlceva decata sa luam cioburile de pe jos si sa facem din Dinamo un intreg. In utlimele 3 saptamani, DDB a platit chiriile restante pentru baza lui Dinamo, a achizionat si echipamentul de joc al baietilor si angajatii clubului, dar si jumatate din salariile din luna iunie", a precizat Daniel Sendre la conferinta de presa.

De altfel, Iuliu Muresan a deschis conferinta de presa cu un discurs prin care le multumeste fanilor DDB pentru suma de bani donata. Noul conducator al lui Dinamo le-a promis suporterilor ca va obtine si sprijinul unor oameni de afaceri importanti.

"Vom continua si vom reusi sa redresam situatia la club, chiar daca sunt foarte multe probleme. A trebuit ca in cele 8 zile, in care sunt la Bucuresti, sa rezolvam foarte multe. Rezolvam zilnic 20 de probleme si veneau 30.

E un inceput pentru toata lumea, pentru mine, pentru Dario, ca a revenit dupa atatia ani. Vreau de la bun inceput sa ii multumesc DDB-ului pentru sustinerea pe care ne-o dat. Acum 2-3 zile ne-au virat o suma mare cu care am putut sa platim angajatii clubului si partial jucatorii si am dat un avans de 50% pentru salariile din iunie, care trebuiesc platite pana pe 15 august. Le multumesc!

Eu vreau sa vina, pe langa suporterii DDB si oamenii de afaceri care sunt dinamovisti. Am primit deja niste telefoane de la oameni care au firme si intreaba in ce mod putem colabora si cum pot sa ne ajute financiar. Este o emulatie in jurul lui Dinamo. Oamenii imi multumesc in taxi, cand merg cu geamurile deschise ca e cald, ca am venit la Dinamo sa pun umarul la salvarea clubului", a dezvaluit Iuliu Muresan.