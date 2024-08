SUA x LeBron James, aur olimpic la baschet! Gazdele cu Wembanyama în frunte au fost neputincioase

Statele Unite ale Americii au reușit să învingă gazda Franța cu 98-87 pentru a câștiga al cincilea său aur consecutiv.

Franța, condusă de tânărul fenomen Victor Wembanyama, a intrat în meci cu un singur obiectiv: să detronizeze echipa SUA și să câștige medalia de aur. Cu toate că Franța a reușit să se apropie pe parcursul jocului, echipa americană, liderată de legendele LeBron James și Stephen Curry, a demonstrat de ce este favorită constantă la titlul olimpic.

În prima parte a meciului, ambele echipe au arătat o competitivitate acerbă. USA a început cu un avantaj minim și a încheiat primul sfert cu 20-15.

În sfertul secund, Franța a reușit să se apropie de americani și chiar să preia conducerea pentru scurt timp, dar până la pauză, USA și-a recâștigat avantajul, scorul fiind 49-41.

Cel de-al treilea sfert a fost crucial pentru soarta meciului. Echipa americană a avut chiar și avantaj de 14 puncte, dar Franța a dat dovadă de caracter, micșorând diferența la doar șase, cu scorul de 66-72 înainte de ultimul sfert.

Ultimul sfert a fost marcat de performanța extraordinară a lui Stephen Curry. Deși Franța avea o sclipire de "come-back" în ochi, Curry a reușit să înscrie trei aruncări de trei puncte consecutive, asigurând distanța de puncte necesară între cele două echipe. Curry a încheiat meciul cu 24 de puncte, având 8 aruncări de trei reușite din 13.

Victor Wembanyama a fost cel mai bun marcator al Franței, cu 26 de puncte, dar efortul său nu a fost suficient pentru a depăși echipa americană.

Victoria Statelor Unite marchează continuarea unei tradiții de succes în baschetul olimpic, cu aurul câștigat la opt dintre ultimele nouă ediții ale Jocurilor Olimpice, singura excepție fiind în 2004, la Atena, când avea să cedeze în fața Argentinei condusă de Emanuel Ginobili.

Duminică, echipa feminină a Statelor Unite ale Americii va încerca să adauge încă un aur în colecția sa, continuând tradiția.



