Olivier Giroud, prezentat oficial de AC Milan! Ce numar va avea pe tricou atacantul adus de la Chelsea

Olivier Giroud (34 ani) este noul transfer al lui AC Milan.

'Rossonerii' au anuntat transferul oficial al lui Olivier Giroud de la Chelsea. Atacantul a fost adus in schimbul a un milion de euro, plus un milion de euro ca bonusuri si a semnat un contract valabil pana in 2023, dupa cum informeaza clubul.

Giroud a fost surprins la vizita medicala in cursul zilei de vineri, iar oficialii au anuntat transferul sambata, moment in care au comunicat si numarul in care acesta va evolua.

"AC Milan este incantata sa anunte transferul lui Olivier Jonathan Giroud de la Chelsea. Jucatorul va purta tricoul cu numarul 9", se arata in comunicatul clubului.

Campion mondial cu Franta si castigator al Champions League alaturi de Chelsea in ultimul sezon, Giroud mai avea un an de intelegere cu gruparea londoneza, insa a ales sa plece. Atacantul era nemultumit de numarul de minute primite in sezonul trecut la Chelsea.