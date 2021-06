BREAKING NEWS | Un suporter s-a imbracat in tricoul Rusiei si s-a dus printre fanii ucraineni! E incredibil ce a putut sa urmeze dupa o repriza de zambete. Imaginile fac inconjurul lumii

Un suporter imbracat in tricoul Rusiei a vrut sa vada din mijlocul fanilor Ucrainei meciul cu Suedia de la Euro 2020.

Au fost zambete la inceput, iar fanul a fost primit cu caldura de cativa spectatori. Totul s-a transformat intr-un cosmar dupa cateva minute. Alti suporteri au sarit in sectorul unde se afla si au inceput sa-l jigneasca si sa-l bruscheze. In imaginile care circula pe net in Ucraina, omul e prezentat cu tricoul rupt si fara steagul pe care-l avea initial in mana. Stewarzii au intervenit pentru a potoli spiritele si i-au cerut sa mearga in alta zona pentru ca lucrurile sa nu degenereze.

Conflictul dintre Rusia si Ucraina n-a creat cel mai bun context pentru 'experimentul' suporterului din imagine.



Ucraina - Suedia s-a terminat cu victoria est-europenilor, care vor juca in premiera in sferturile de finala de la Euro. Dupa 1-1 la finalul a 90 de minute, Ucraina a dat lovitura in minutele suplimentare ale reprizei a doua de prelungiri prin Dovbyk si s-a impus cu 2-1.

