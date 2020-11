Asa arata cea mai scumpa racheta de tenis din istorie! Pretul INCREDIBIL care a fost platit pentru ea intr-o licitatie 

Roger Federer a jucat finala Roland Garros 2011 cu cea mai scumpa racheta din istoria omenirii.

Legamantul lui Roger Federer cu tenisul a devenit atat de pretios incat a dus dincolo de credibil costurile unei rachete de tenis. In urma unei licitatii, racheta utilizata de tenismenul elvetian in finala Roland Garros 2011, Wilson Six One Tour a fost vanduta la un pret incredibil de $55,000, noteaza Eurosport.

Wilson Six One Tour BLX se vinde in medie pe site-ul olx.ro cu suma de 200 de lei si este o racheta de marime medie cu o greutate de aproximativ 350 de grame.

In 2011, Roger Federer juca cu aceasta racheta a cincea si ultima finala disputata la Roland Garros. Ultimul act al acelei editii avea sa fie pierdut in favoarea 'Regelui Zgurii', Rafael Nadal, scor 5-7, 6-7, 7-5, 1-6.

Federer ocupa locul 5 in clasamentul ATP, dar ar fi coborat pana la finalul primei sute mondiale in cazul in care ierarhiile mondiale nu ar fi fost inghetate in acest sezon din cauza pandemiei de coronavirus. Actualmente, Roger este in recuperare dupa cele doua operatii suferite la genunchi si se antreneaza pentru a putea participa la Australian Open 2021, competitie care ar urma sa aiba loc in perioada 18-31 ianuarie.