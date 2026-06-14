Fundașul central s-a înțeles cu cei de la Kasimpașa, echipa care a încheiat sezonul pe locul 13 în Superliga Turciei, iar în schimbul său CFR Cluj va încasa nu mai puțin de 500.000 de euro, o sumă mult mai mică față de ce se aștepta să primească Varga anul trecut.

Matei Ilie va semna pe o perioadă de patru ani cu noua sa echipă, urmând să încaseze un salariu lunar de 50.000 de euro, adică 600.000 de euro pe an, scrie Fanatik.ro.

Neluțu Varga confirmă: Matei Ilie, la Kasimpașa!

Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, a confirmat transferul și a dezvăluit că Matei Ilie a vrut neapărat transferul în Turcia, motiv pentru care a dat curs ofertei, chiar dacă, spune el, ar fi avut una mai bună din altă parte.

„Matei Ilie a plecat în Turcia să facă vizita medicală. Am fost de acord cu transferul, chiar dacă aveam ofertă mult mai bună și din altă parte. Vom lua 500.000 de euro pe transferul lui Matei Ilie la Kasimpașa.

Am respectat și dorința copilului, pentru că el a vrut să joace într-un campionat puternic cum e Turcia, deși, cum vă spuneam, au existat oferte mult mai mari din alte părți și CFR Cluj ar fi încasat mult mai mulți bani. L-am dat pe 500.000 de euro pentru că ne-a interesat și ca băiatul să meargă într-un campionat bun”, a spus omul de afaceri, potrivit sursei citate anterior.

Evoluțiile tot mai bune ale lui Matei Ilie din ultima perioadă i-au adus și o creștere impresionantă a cotei de piață. Potrivit Transfermarkt, fundașul central este evaluat la 2,5 milioane de euro.

CFR Cluj l-a transferat pe Matei Ilie în 2023 de la Padova, formație la care a făcut junioratul.

CFR Cluj și-a stabilit meciurile amicale pentru cantonamentul din Slovenia

Echipa de fotbal CFR Cluj va disput patru meciuri amicale în stagiul de pregătire din Slovenia, care va avea loc între 28 iunie şi 10 iulie, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Lotul clujenilor se va reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, urmând să se antreneze la Cluj-Napoca până pe data de 28 iunie.

Ulterior, echipa din Gruia va pleca în cantonamentul de vară în Zrece, Slovenia, unde se va pregăti până pe 10 iulie.

CFR Cluj va disputa primul test pe 2 iulie, cu NK Aluminij, câştigătoarea Cupei Sloveniei, apoi pe 4 iulie va avea loc meciul cu altă echipă slovenă, Olimpija Ljubljana, pe 7 iulie este programată partida cu FC Noah, vicecampioana Armeniei şi câştigătoarea Cupei Armeniei, iar pe 9 iulie va avea loc meciul cu Karpatî Lviv, formaţie din prima ligă a Ucrainei.