Situatie disperata la Astra Giurgiu! Autocarul echipei a fost cumparat la licitatie de o scoala de fotbal din Cluj

Clubul din Giurgiu a retrogradat in Liga 2, iar acum exista zvonuri ca va intra in insolventa si va ceda gratuit cei mai buni jucatori la FC Voluntari, dupa ce autocarul a fost cumparat de academia care i-a format pe Chiriches si Maxim.

Autocarul echipei fusese oferit de Ioan Niculae prin compania InterAgro, care activeaza in domeniile agricol si al ingrasamintelor chimice. Din cauza unei lipse de lichiditati, care a dus la intrarea firmei in insolventa, pe fondul condamnarii miliardarului la cinci ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Interagro", in care fusese acuzat de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, autocarul a fost vandut la licitatie pentru a se acoperi din datoriile catre masa credala.

ProSport anunta ca autocarul a fost cumparat de Scoala de Fotbal Ardealul Cluj-Napoca, cea care, de-a lungul anilor, i-a format pe Vlad Chiriches, Alexandru Maxim, Mihai Radut, Alexandru Vlad, Vlad Morar, Andrei Lungu, Dinu Moldovan, Stephan Draghici, Razvan Andronic sau Andrei Cordea.

De asemenea, exista informatii ca Astra va intra in insolventa si va ceda unii dintre cei mai importanti jucatori din lot la FC Voluntari, formatia giurgiuveana urmand sa-i pastreze in co-proprietate si sa incaseze 50% din suma de transfer la o vanzare ulterioara. Cel mai probabil, pe aceasta lista se vor gasi Montini, Merloi, Stahl, Balaure, Canadija, Krpici, Lamanje, Raspopovici, M. Popa, Boe-Kane sau Baicu.

ANTRENOR DIN LIGA 3, FOARTE MULTE PLECARI DE JUCATORI

Intre timp, Astra s-a reunit pe 24 iunie si l-a numit antrenor principal pe Florin Stinga, care a antrenat-o ultima data pe AFC Odorheiu Secuiesc, in Liga 3. Acesta va fi ajutat de doi antrenori din cadrul Centrului de Copii si Juniori al clubului, Ionut Neagu, ca secund, respectiv Stefan Octavian Raducu, pentru pregatirea portarilor.

Echipa s-a despartit deja de Daniel Graovac (200.000 euro), David Lazar (CSU Craiova / 200.000 euro), Sebastian Wuthrich (Ratchaburri FC), Hugo Sousa (Sepsi), Valerica Gaman (CSU Craiova), Valentin Gheorghe, Igor Jovanovici, Ljuban Crepulja, David Bruno, Mihai Radut, Takayuki Seto, Robert Riza si Kehinde Fatai.

Singurele transferuri confirmate in acest moment sunt revenirile dupa imprumuturi ale lui Radu Crisan (Dunarea Calarasi), Romario Moise (Petrolul), Raul Gavirlita (Metaloglobus) si Robert Boboc (CSM Resita), dar nu se stie daca vor si ramane sa joace la Giurgiu, in sezonul viitor.