Cat a ajuns sa coste un prosop folosit de Kobe Bryant la ultimul sau meci din NBA! Suma URIASA obtinuta prin licitatie

Un fan a oferit o suma incredibila la schimb.

Unul dintre prosoapele folosite de Kobe Bryant la ultimul sau meci a fost vandut in urma unei licitatii de catre o companie din Arizona. 30 000 de dolari a fost suma obtinura la schimbul prosopului.

Kobe Bryant a jucat ultimul meci din NBA pe 13 aprilie 2016, impotriva celor de la Utah Jazz. Partida a avut loc pe Staples Center, iar fostul mare baschetbalist a reust 60 de puncte. Un fan i-a luat atunci prosopul lui Kobe si l-a vandut in acelasi an cu suma de 8 100 de dolari.

In urma tragediei in care si-a pierdut viata Kobe Bryant, prosopul a ajuns sa coste nu mai putin de 30 000 de dolari. Fanul care l-a cumparat intentioneaza sa creeze un muzeu al celor de la LA Lakers, in sudul Californiei.

20 de sezoane pentru a jucat Kobe Bryant pentru Lakers, reusind sa castige 5 titluri de campion in NBA.