Afacere MONSTRUOASA in Europa: licitatie intre Barcelona si Bayern pentru STANCA VIITORULUI! Surprisa pe piata transferurilor: prima mare afacere a verii

BILD anunta intetesul clar al gigantilor Europei pentru unul dintre tinerii care au impresionat in acest moment.

Bayern si Barcelona se lupta pentru transferul francezului Dayot Upamecano de la RB Leipzig. Fundasul a fost aproape de Arsenal in vara, insa englezii n-au putut sa gaseasca un acord cu Leipzig pentru fostul adversar al Romaniei de la Europeanul U21. Chiar daca si Upamecano prefera sa joace in Anglia dupa ce aventura sa in Bundesliga se va termina, interesul lui Bayern si al Barcelonei ii poate schimba planurile.

Upamecano, 21 de ani, e la al 3-lea sezon in Germania. Fundasul e crescut de Salzburg de la 16 ani. Scouterii Red Bull l-au gasit in Franta, la Valenciennes. Upamecano are prezente in toate nationalele de juniori si tineret ale Frantei si e vazut drept titular la echipa mare pentru urmatoarea decada.