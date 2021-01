OPINIE | Gabriel Chirea, despre transferurile lui Man, Coman si Morutan: "Daca exista oferte de peste 5 milioane de euro, faceti-i pachet!"

In cazul jucatorilor care nu castiga trofee, nu fac spectacol in Champions League si nu sunt la un nivel exceptional, preturile sunt facute de cluburile ofertante si nu de pretentiile patronilor care ii vand.

In ultimele saptamani, presa a dezbatut intens ofertele primite de FCSB pentru vedetele sale. Olimpiu Morutan (21 ani) ar fi fost dorit de o echipa din Emiratele Arabe Unite, care ar fi oferit 10.5 milioane de euro in schimbul sau. Dennis Man (22 ani) ar fi fost ofertat de un club din Italia, care ar fi oferit 15 milioane de euro in trei rate sau 12 milioane de euro intr-o singura transa, dar latifundiarul a declarat ca a cerut imperativ 15 milioane de euro platiti la parafarea actelor si negocierile au stagnat. In schimbul lui Florinel Coman (22 ani), Becali le-a transmis echipelor interesate ca nici nu discuta pentru mai putin de 15 milioane de euro.

Sumele cerute de finantatorul FCSB par fantasmagorice, iar respingerea ofertelor ar putea fi o greseala imensa, in conditiile in care doar vanzarea lui Man ar stinge datoria clubului fata de el, ajunsa acum la aproape 15 milioane de euro. Site-ul de specialitate Transfermarkt, care foloseste algoritmi complecsi pentru a stabili suma de transfer a jucatorilor, informeaza ca valoarea de piata a lui Morutan este de doar 1.3 milioane de euro, Coman are pretul de 5.5 milioane de euro si Man este cotat la 6.5 milioane de euro. Practic, dupa ce programatorii site-ului german au bagat in programul fara afinitati sau prejudecati date despre varsta, evolutiile, palmaresul, calitatile si alte informatii relevante ale celor trei, plus competitiile in care evolueaza, au apasat pe "Enter" si le-a rezultat ca valorea lor comuna de piata este mult sub ceea ce Becali cere doar pentru Man, de exemplu.

Asa ca, daca FCSB chiar a avut oferte de peste 5 milioane de euro pentru vreunul dintre ei, nu mai zic de cele in jurul a 10 milioane de euro, este o greseala imensa de management sa o refuze. Motivele sunt simple si trebuie sa privim prin ochii eventualilor ofertanti. In primul rand, orice club care vrea sa transfere un jucator tanar si cu potential se uita la mediul din care provine. Reprezentativa de seniori a Romaniei a ratat calificarea chiar si la Euro 2020, competitie pe care o gazduieste si unde a fost impinsa de la spate de UEFA sa ajunga, iar la Cupa Mondiala nu am fost de 23 de ani, dintre cei trei jucatori doar Coman fiind nascut cu doua luni inainte ca Hagi&co. sa castige grupa la turneul final din Franta. Liga 1 se scufunda spre coada clasamentului campionatelor continentale, nemaiavand reprezentanta in Champions League din sezonul 2013-2014 si, incepand cu sezonul urmator, trebuind sa isi trimita celelalte echipe calificate in cupele europene in nou-infiintata Conference League, un fel de Cupa Intertoto.

Liga 1 nu beneficiaza de VAR, arbitrajele sunt extrem de slabe si partinitoare, academiile exista doar pe hartie, cluburile se desfiinteaza in ritm accelerat, competitia e inundata de straini veniti sa se repuna pe picioare, iar fotbalistii sunt platiti din an in Paste, ajungand la un statut de semiprofesionisti. In Youth League, Liga Campionilor pentru juniori, suntem ciuca batailor de la infiintarea competitiei, iar rezultatele bune la nivel de nationala de tineret pot fi puse pe un artificiu al FRF, care a manipulat competitia interna prin implementarea fortata a regulii U21, oferind avantajul meciurilor in picioare fata de jucatorii adversarelor. Fotbalistii, care au stralucit la Europeanul de tineret din 2019 sau in Liga 1, colegi de generatie cu Man, Coman si Morutan, considerati de aceeasi valoare, daca nu mai talentati, precum George Puscas, Ianis Hagi, Razvan Marin, Tudor Baluta, Ionut Radu, Louis Munteanu sau Valentin Mihaila, se acomodeaza cu greu sau deloc la noile echipe si la nivelul fotbalului dintr-un campionat cu pretentii mai mari.

Apoi, FCSB nu a mai castigat campionatul in Romania de cinci sezoane, nu a mai jucat in grupele Champions League din 2013 si nu s-a mai calificat in grupele Europa League din 2018. Singurele trofee din ultimii cinci ani sunt o Cupa Romaniei, castigata dupa un meci controversat cu Sepsi (1-0 / 2019-2020), si o Cupa Ligii, adjudecata la limita in fata Concordiei Chiajna (2-1 d.p. / 2015-2016). Incepand cu 2017, patronul a schimbat antrenorii ca pe sosete (Reghecampf, Dica, Teja, Andone, Andronache, Vintila, Petrea), s-a sfatuit cu jucatorii la telefon in privinta competentelor tehnicienilor sai, a impus fotbalisti in primul "11", a facut transferurile de capul lui, a expus strategii si tactici in emisiuni televizate si a telefonat celor de pe banca pentru a dicta schimbarile de jucatori, gesturi pe care un club serios din strainatate le poate considera ca fiind foarte nocive pentru un fotbalist tanar, aflat in perioada de formare.

Jucatorii transferati de la "ros-albastrii" pe sume mari, precum Stanciu (Anderlecht / 9.7 mil. euro), Chiriches (Tottenham / 9.5 mil. euro), Gardos (Southampton / 6.8 mil. euro), Stancu (Galatasaray / 5 mil. euro), Chipciu (Anderlecht / 3 mil. euro), Rusescu (Sevilla / 2.2 mil. euro), Benzar (Lecce / 2 mil. euro) sau Bourceanu (Trabzonspor / 1.3 mil. euro) au dezamagit la noile cluburi, fie fiind mai mult accidentati, fie avand evolutii inferioare sumelor platite in schimbul lor. Becali viseaza sa ajunga sa primeasca pe jucatorii sai preturi comparabile cu cele cerute de Dinamo Zagreb sau Sahtior Donetk, dar croatii sunt vicecampioni mondiali si au oameni de baza la Real Madrid, Chelsea, Inter Milano, Atletico Madrid sau Milan, iar fotbalistii clubului ucrainean au trecut proba calitatii la Bayern, Chelsea, Juventus, Dortmund, Manchester City, Manchester United sau AC Milan.

Intr-un act de ipocrizie crasa, Gigi Becali, unul dintre cei mai vehementi contestatari ai regulii U21, care a impus 1-2 jucatori eligibili pentru nationala de tineret in primul "11", la fiecare meci din Liga 1, se bate acum cu caramida in piept ca a promovat jucatori tineri, in schimbul carora vrea zeci de milioane de euro, dar in urma cu trei ani ameninta FRF cu judecata la TAS. Fotbalul mondial a intrat deja intr-o criza financiara din cauza pandemiei de coronavirus, sumele de transferuri scazand considerabil in toate campionatele si la toate cluburile. Daca latifundiarul nu a gasit conducatori de club indragostiti de talentul unuia dintre cei trei jucatori sau foarte interesati de ei din alte motive, atunci, din cauza pretentiilor nejustificate, ar putea sa ramana cu marfa pe taraba mult timp de acum incolo.