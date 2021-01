Becali s-a infuriat si a intrat in direct dupa 5 luni! Intra FCSB in carantina si isi DISTRUGE sezonul? Raspunsul furios al lui Gigi

Becali a acceptat un dialog intr-o emisiune TV de sport dupa o pauza de aproape 5 luni!

Posibilitatea carantinarii FCSB la intoarcerea din Antalya l-a infuriat pe patronul FCSB. Becali spune ca situatia liderului din Liga 1 e simpla si ca are garantii de la DSP in privinta intoarcerii echipei fara probleme in tara.

"Exceptie de la carantinare fac echipele care merg si participa la competitii sportive. Omul se duce, sta izolat, joaca fotbal, e competitie sportiva. Si pregatirea e competitie sportiva. Nu trebuie sa fie 1-0, 2-0, 3-0 ca sa fie competitie. Va explic si babeste, desi suntem intre oameni destepti. Pentru ce s-a facut exceptia asta? Sunt cluburi de fotbal care se duc si joaca in diverse tari. Ne-am interesat cand am plecat, am cerut o hartie. Ni s-a spus ca nu se dau derogari. Dar DSP ne-a zis ca atunci cand am venit in tara o sa dam declaratie ca am facut pregatire sportiva. Poate am jucat un amical.

Dar nu e nevoie sa zicem minciuni. O sa dati declaratie ca ati facut pregatire la hotel. Ce se vrea in carantinare? Pai, noi nu putem schimba legea pentru oameni care vor s-o speculeze. Se intelege ca daca e competitie sportiva e si pregatire sportiva. Cand venim in tara, o sa dam declaratie, ca am facut pregatire, ca am stat la hotelul ala, ca am jucat intre noi, ca am jucat numai 11 la 11, nu cu alte echipe. E mai mare siguranta, nu am jucat cu alta echipa ca sa nu luam COVID. E mai mare siguranta decat daca am fi jucat. Noi am vorbit cu cineva cu care am stabilit niste lucruri. Nu mai vreau sa vorbesc public.

Cand vad prostie, eu zic. Eu vreau sa le spun tuturor ca sunt destepti. Nici desteptului nu tre' sa-i zici, ca se mandreste. Glumesc acum. Mergem la judecator, daca nu. Sa spuna judecatorul. Ce sa facem? Nu poate sa ne bage nimeni in carantina. E competitie sportiva, pregatire sportiva. N-au cum, dam declaratie. Am luat un OK de la o persoana abilitata, o sa dam declaratii", a comentat Becali la Digisport.

Stelistii risca sa stea cel putin 10 zile in izolare, in cel mai negru scenariu, la revenirea din Antalya.

Gazeta Sporturilor a solicitat un punct de vedere din partea Guvernului si a Ministerului Sanatatii, cele doua institutii care ar fi putut da o derogare in favoarea FCSB. Niciuna nu recunoaste o astfel de intelegere cu clubul condus de Becali. Jucatorii vor afla abia pe aeroport ce termen li se aplica la revenirea in tara! Turcia se afla pe lista galbena, deci considerata cu risc epidemiologic ridicat.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca oamenii Ligii au luat legatura cu sefii de la FCSB, care au asigurat ca nu exista probleme in privinta riscurilor la care se expune prima liga.

"Liga nu are nicio atributie in zona acordarii unor derogari. I-am rugat pe cei de la 'Competitii' sa discute cu FCSB. FCSB spune ca si-a luat toate masurile pentru a obtine o derogare. Sunt convins ca si-au luat toate masurile pentru a nu produce dificultati in privinta competitiei si a calendarului. Guvernul a spus ca nu s-a dat nicio derogare, nu ca nu va fi una. O decizie se va da la aeroport. Vedem mai departe ce se intampla. Noi am primit toate asigurarile ca FCSB are argumentele legale de partea ei. E clar ca, din perspectiva organizatorului de competitii, vom avea o problema cu calendarul.

Sper sa nu ajungem acolo. Sunt sigur ca cei de la FCSB sunt profesionisti. Exista posibilitatea de amanare, dar vom intra peste meciurile din cupele europene, ceea ce nu-si doreste niciunul dintre partenerii media. E voie sa joci, dar trebuie sa termini cu 30 de minute inainte de partidele europene. E vorba de impact comercial, audienta si asa mai departe", a spus Justin Stefan la Digisport.