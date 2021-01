Clubul din Liga 1 de la care Gigi Becali are INTERZIS la transferuri! Cine sunt fotbalistii pe care nu ii poate aduce la FCSB

Gigi Becali a pus ochii pe mai multi jucatori din Liga 1.

Patronul de la FCSB ar fi vrut sa investeasca in cativa fotbalisti de la Viitorul. Planurile i-au fost, insa, spulberate de Gica Hagi, care i-a transmis ca nu are de gand sa ii dea niciun jucator.

"As vrea sa transfer jucatori romani. As lua de la Viitorul, dar zi-mi tu pe cine? Ghita? Da, e un fotbalist bun. Si Boboc e un jucator bun. Am discutat cu Gica, la un moment dat, dar nu a vrut sa vanda. Daca nu vrea, eu nu am ce sa fac. Fiecare are strategia lui si eu respect asta.

Si eu am strategia mea. Ziceau unii ca nu ma pricep la fotbal... Asa cum nu ma pricep, am oferte de milioane de euro pentru jucatori. Olaru a confirmat, Man a confirmat, Morutan a confirmat, Coman a confirmat.

E greu sa faci ce am facut eu, acum se lamuresc multi. Sa castigi trofee atatia ani, sa mergi in Europa. Se conving cand vad ca Rapid e unde e, Dinamo e la un pas de faliment", a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.

In trecut, patronul ros-albastrilor i-a transferat de la Viitorul pe Florinel Coman, Florin Tanase, Romario Benzar si Dragos Nedelcu, platind in total 7,7 milioane de euro.