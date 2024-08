Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a declarat că formația patronată de Gigi Becali așteaptă în continuare suma promisă de qatarezi, dar banii nu au ajuns în conturile echipei roș-albastre, iar scandalul a luat amploare.

Banii pe Florinel Coman încă nu au fost virați!

Florinel Coman a fost transferat de la FCSB la Al-Gharafa pentru suma de 5.250.000 de euro. Cu toate acestea, banii nu au fost încă virați în conturile FCSB, iar oficialii clubului din România sunt acum într-o situație dificilă. Mihai Stoica a explicat că, deși Al-Gharafa a declarat că a efectuat plata, banii nu au ajuns în contul specificat în Transfer Matching System (TMS), un sistem creat pentru a monitoriza și verifica transferurile de jucători.

Președintele CA al FCSB a precizat că, deși clubul din Qatar afirmă că a fost victima unui atac cibernetic care a dus la trimiterea banilor într-un cont greșit, FCSB nu a primit niciunul dintre fonduri.

"Există un sistem de câţiva ani, TMS. Transfer Matching System, pentru a evita contracte duble şi chestii genul ăsta. Clubul care vinde introduce datele, clubul care cumpără introduce datele, acolo sunt toate datele, conturi bancale, modul de eşalonare ai banilor, ei spun că au băgat în alt cont banii, că au fost hackuiţi.

Nu stă în picioare, ei trebuie să ne dea bani, în TMS nu au intrat hackeri. Că au intrat în corespondeţă, în mail, habar n-am, nu ştiu dacă e adevărat, ei trebuie să vină cu dovada plăţii. Banii nu au intrat, noi suntem păgubaşi în momentul ăsta, ne adresăm la FIFA.

Contul este în TMS, în contul nostru trebuiau să vină banii, n-au venit banii, sănătate!", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: ”Au spus că hackerii au spart mailurile! Vrăjeală!”

Patronul de la FCSB vede partea bună din această întâmplare. Gigi Becali a făcut deja plângere la UEFA, iar la suma de transfer pentru Florinel Coman s-a mai adăugat un milion de euro. Astfel, acum Al Gharafa trebuie să vireze în conturile roș-albaștrilor nu mai puțin de șase milioane de euro.

”Problema e că nu am primit banii pentru Coman. Cum să se întoarcă înapoi? Ei zic că au dat banii, dar că au fost păcăliți și au băgat banii în Vietnam. Ei au trimis un semn că ’domn-le noi am dat banii, dar în Vietnam’. Așa au zis, acum trebuie să ne dea încă un milion în plus, 6 milioane, noi am dat la FIFA. Noi am mai pățit asta cu ei, cu Keșeru.

Ei aveau contul nostru, sunt astea electronice. Ei spun așa ’Voi ne-ați trimis factură, dar niște hackeri au spart mailul, au modificat mailurile și ne-au trimis nouă alt număr de cont’. Vrăjeală! Noi am dat la FIFA să ne mai dea un milion.

Pentru noi e bine, că acum luăm șase milioane. Au făcut anchetă la poliție. Noi nu avem treabă, noi trebuia să primim banii până în data de 31”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.