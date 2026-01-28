Florentino Perez, președintele formației Real Madrid, a intervenit în momentul în care Xabi Alonso a fost înlocuit cu Alvaro Arbeloa.

Cei cinci fotbaliști de la Real Madrid cu care a discutat Florentino Perez

Perez a stabilit cinci ședințe individuale cu câțiva dintre cei mai importanți jucători de pe Santiago Bernabeu, în contextul tensiunilor din vestiarul „Los Blancos” înainte de plecarea lui Alonso.

Primul dintre cei vizați a fost Jude Bellingham (22 de ani), după cum notează Cadena Ser, citată de Goal. Mijlocașul englez dezamăgea prin atitudinea arătată pe teren și prin comportamentul din vestiar. Florentino Perez i-a atras atenția că trebuie să își corecteze cele două minusuri importante.

Arda Guler (20 de ani) și Franco Mastantuono (18 ani) au fost chemați la discuții cu Florentino Perez. În cazul lor, presiunea a fost mai scăzută decât la Bellingham, fiind vorba despre o încurajare. Totuși, și celor doi li s-a transmis clar că trebuie să își ridice nivelul.

Nemulțumirile lui Federico Valverde și Eduardo Camavinga

Federico Valverde (27 de ani) și Eduardo Camavinga (23) l-au deranjat pe Florentino Perez din cauza nemulțumirilor legate de faptul că erau utilizați în flancul drept, respectiv în cel stâng al apărării, deși postul lor de bază este cel de mijlocaș central.

Perez le-a explicat uruguaianului și francezului că binele comun al Realului este mai important decât orice solicitare individuală. Cei doi au înțeles pentru moment sau cel puțin s-au conformat în fața numărului unu de pe Santiago Bernabeu.

Între timp, situația la Real Madrid pare să se fi îmbunătățit considerabil. Madrilenii au legat trei victorii consecutive (2-0 cu Levante în La Liga, 6-1 cu Monaco în Liga Campionilor și 2-0 cu Villarreal tot în campionat), iar atmosfera s-a schimbat în bine.

Rămâne de văzut dacă „Los Blancos” vor reuși să își mențină progresul sportiv și dacă intervenția lui Florentino Prerez va avea efecte și pe termen mediu sau lung. În caz contrar, președintele madrilenilor va fi nevoit să ia măsuri severe.

