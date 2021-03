"Nu asa e logic?! Imi pare rau pentru Mutu!" Mesajul FRF pentru selectionerul de la tineret dupa ce Radoi i-a chemat pe Ianis, Man si Mihaila la nationala mare

Nationalele de fotbal ale Romaniei vor juca primele meciuri ale anului la finalul lunii martie!

Federatia Romana de Fotbal a publicat listele preliminare ale stranierilor convocati atat de Mirel Radoi, cat si de Adrian Mutu la nationale.

Surpriza cea mare a fost pe lista lui Radoi, acolo unde s-au regasit nume importante precum Ianis Hagi, Dennis Man sau Valentin Mihaila, elegibili si pentru tineret. Astfel, Adrian Mutu a ramas fara jucatori de baza pentru EURO U21.

Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita a vorbit despre selectia facuta de Mirel Radoi pentru preliminariile Mondialului din 2022, argumentand ca nationala mare are prioritate.



"Nu e logic asa? Nu e logic sa aiba prioritate nationala mare? Pentru ce-i crestem? Pentru ce au jucat in Italia? Man si Ianis au fost. Mihaila nu a jucat. Ei au atins alt nivel. Nu poti sa ajungi la facultate fara clasa I, clasa a II-a, a III-a. Ei au ajuns la facultate deja, au calcat treptele alea. In caz ca Radoi nu-i alege, se pot intoarce, ca mai au dreptul sa joace in vara asta, dar prioritatea e nationala mare.

Imi pare rau pentru Adi, ca nu poate avea o echipa care ar fi una dintre cele mai puternice cu acesti jucatori, dar avem oricum o echipa foarte buna. Olanda e o echipa buna, dar eu zic ca avem echipa mai buna. Nu ne dadea nimeni nicio sansa cu Croatia, cu Anglia, cu Franta", a spus Mihai Stoichita pentru Digi Sport.