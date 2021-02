OPINIE | Gabriel Chirea, despre lupta pentru stadionul Arcul de Triumf: "FCSB va juca acolo un singur meci si va renunta. Motivul e simplu"

MTS nu mai vrea sa restituie arena "Arcul de Triumf" catre FRR, dupa ce a fost modernizat pentru Euro 2020. Ministrul Novak viseaza la profitul rezultat din inchirierea sa cluburilor de fotbal, in special catre FCSB, dar face o greseala de incepator.

Rezervat rugby-ului inca din 1913, Stadionul "Arcul de Triumf" a fost inclus in programul de modernizare a celor patru arene de antrenament din Bucuresti puse la dispozitie pentru Euro 2020. Desi locatia fusese modernizata, intre 2008 si 2013, din fonduri proprii ale Federatiei Romane de Rugby (FRR), din granturi ale Federatiei Internationale de Rugby si cu ajutorul Primariei Sectorului 1, ajungand la 7.500 de locuri si peste 3 milioane de euro investiti, oficialii sportului cu balonul oval au fost de acord sa cedeze temporar arena catre Compania Nationala de Investitii (CNI), pentru a ridica o noua structura, mai moderna, cu 8.200 de locuri si spatii de cazare si recuperare, care a costat 40 de milioane de euro.

Insa, dupa ce constructia la "Arcul de Triumf" a fost finalizata si stadionul a fost receptionat de catre Ministerul Tineretului si Sportului (MTS), ministrul Ionut Stroe si, ulterior, inlocuitorul sau, Carol-Eduard Novak, au tergiversat transmiterea catre FRR si ultimul a anuntat fara echivoc ca nu se mai pune problema ca arena sa fie exploatata exclusiv de rugby, care va avea doar drept de folosinta gratuita pentru urmatorii 49 de ani. Desi au existat numeroase voci, care au condamnat decizia si au acuzat o inselatorie, iar oficiali, antrenori, sportivi si fani ai rugby-ului au protestat in fata arenei, MTS pare de neinduplecat si vrea sa pastreze administrarea modernului stadion.

Decizia este gresita din mai multe puncte de vedere. In primul rand, ce face acum MTS este o sarlatanie, daca nu ilegala, cel putin controversata din punct de vedere moral, pentru ca, in protocolul semnat in septembrie 2018, ministerul isi asumase ca stadionul va reveni FRR dupa modernizare, dar acum incearca sa infiinteze Complexul National "Arcul de Triumf". Acesta va cuprinde stadionul central si terenurile de antrenament din vecinatatea sa, dar este dificil de anticipat cum se va reusi sa se administreze in mod competent locatia, in conditiile in care chiar ministrul Novak recunostea ca MTS are "333 de spatii in paragina". Cu certitudine, daca se transmitea clar ca arena nu se va mai intoarce la FRR, propunerea de modernizare era refuzata din start si se opta pentru reconstructia unor alte obiective pentru Euro 2020, cel mai probabil cele de la Mogosoaia sau Buftea, care ar fi fost dedicate in totalitate fotbalului. Probabil ca, daca lucrurile raman ca in prezent, FRR isi va cauta dreptatea in instanta si va urma un proces lung si scump pentru minister.

In al doilea rand, episodul pare o simpla meschinarie politica, iar rugby-ul a picat la mijloc. Alin Petrache, actualul presedinte al FRR, a fost sef al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) si presedinte al CSM Bucuresti, in perioada in care PSD era la putere, fiind considerat, daca nu un conducator afiliat acestui partid politic, cel putin unul bine tolerat de politicienii social-democrati. Ministrii Stroe (PNL) si Novak (UDMR) par dispusi sa pedepseasca rugby-ul pentru ca acest sport este condus de un om care are alte afinitati si simpatii politice, oricat de bune sau rele ar fi ele. Prin aceasta decizie, ei arata ca nu sunt cu nimic valorosi decat rivalii lor din politica si aceste sicane sunt cu atat mai de condamnat in cazul lui Novak, care este sportiv olimpic si fost presedinte al Fderatiei Romane de Ciclism, si ar trebui sa demonstreze ca nu este doar un alt politruc parasutat prin rotatie in fruntea MTS si poate trece peste partizanatul politic.

In al treilea rand, pentru statul roman era mai facil si mai economicos ca stadionul sa intre in posesia FRR. Federatia avea obligatia sa intretina, sa administreze si sa investeasca in el, in conformitate cu standardele cerute de meciurile internationale de rugby, iar fondurile folosite ar fi fost asigurate din vanzarea biletelor la meciuri, din sponsorizari, din merchandising si din granturi oferite de Federatia Internationala de Rugby. Altfel, arena risca sa se transforme intr-o noua Arena Nationala, o gaura neagra pentru bugetul de stat, fara sa aiba profit in vreun an de la inaugurarea din 2011 si cu pierderi cumulate de peste 13 milioane de euro in acesta perioada.

In ultimul rand, dar poate cel mai important, reteta de afacere gandita de MTS este gresita din start. MTS se bazeaza pe cei 10.000 de euro pe care ii poate scoate din chiria pentru fiecare meci de fotbal gazduit, pana acum FCSB, Rapid si Dinamo anuntandu-si intentia de a inchiria locatia, cu posibilitatea ca nationalele U21 si U19 sa joace aici, din cand in cand. Dar Rapid va avea propriul stadion in curand si Dinamo nu are deocamdata posibilitatea financiara sa joace regulat pe "Arcul de Triumf", in timp ce nationalele de fotbal ale Romaniei vor avea si variantele Arena Nationala, Cluj Arena, Ghencea, Giulesti, Craiova, Ploiesti sau alte arene dedicate fotbalului. De asemenea, calitatea gazoanelor din Romania si conditiile meteo fac imposbila folosirea in paralel a unui stadion de catre doua echipe, nu mai spun de trei, carora li se mai adauga si meciurile de rugby (nationala masculina de seniori, nationala feminina de senioare, meciurile reprezentativelor de juniori, partide ale cluburilor in intrecerile interne si internationale).

Iar gazoanele pe care se organizeaza partide de rugby au nevoie de regenerare mult mai mult timp decat cele pe care se joaca doar fotbal, acesta fiind si motivul pentru care FRR are nevoie de de un stadion dedicat. Dupa cateva meciuri jucate de una, doua sau trei echipe de fotbal, intre care se intercaleaza o partida cu gramezi ordonate si meleuri, in care jucatori de 120 kg folosesc crampoane de 21 mm, nicio echipa de fotbal nu va mai dori sa inchirieze arena si sa isi expuna jucatorii la entorse sau rupturi de ligamente, plus mingi sarite in genunchi din cauza denivelarilor si goluri luate cu mingea sarita peste umarul portarului din cauza gazonului slab. MTS crede ca sicaneaza conducerea FRR si va face bani din exploatarea stadionului, dar isi pateaza imaginea si isi bate singur cuie in talpa.