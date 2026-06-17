După trei ani și jumătate în care s-a reconstruit sub comanda lui Zeljko Kopic, Dinamo s-a despărțit de antrenorul croat. În stagiunea recent încheiată, ”câinii” au jucat baraj pentru preliminariile UEFA Europa Conference League cu FCSB, meci pierdut cu 2-1.

În urma plecării lui Kopic, clubul din ”Ștefan cel Mare” s-a orientat tot către un antrenor străin și l-a găsit pe Nuno Campos, care a antrenat în sezonul trecut în primul eșalon al Ungariei, la Zalaegerszeg.

Ionuț Chirilă a răbufnit: ”Are Campos performanțele pe care le am eu? Trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani!”

Ionuț Chirilă, care a șlefuit la grupările under din Ștefan cel Mare jucători precum Cătălin Hîldan, Florentin Petre, Mihai Tararache, Florin Bratu sau CIprian Marica, a răbufnit după ce Dinamo l-a pus ”principal” pe Nuno Campos.

”Eu când aud antrenori că zic că au avut generații proaste... Nu există generații proaste. Ce, eu trebuia să antrenez Dinamo acum în Liga 2? Eu trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani, când aveam șapte jucători titulari, produși de mine. Trebuia să îmi dea ocazia și acum, și în 2013, când eram cu contractul semnat, dar cineva tot timpul s-a opus.

Nu știu dacă am fost propus. Dar vezi diferența dintre fotbalul românesc și ce se întâmplă afară? Interul și-a numit propriul copil. Putea să numească pe cine voiau ei, pe Klopp, Ancelotti, pe cine voiau ei. Dar au ales să meargă pe propriul copil.

Despre ce vorbim aici? Asta este diferența. S-a spus că Nuno Campos știe să lucreze cu jucătorii tineri, de unde știe Campos să lucreze cu jucătorii tineri? Are Campos performanțele cu jucătorii tineri pe care le am eu în România? Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Ce a spus conducerea lui Dinamo? Că are nevoie să se axeze pe jucătorii tineri. Păi și cine a mai făcut asta?

Cel mai elocvent exemplu este Cristi Chivu, care a făcut performanțe la echipele de juniori ale lui Inter”, a spus Chirilă la Digi Sport.