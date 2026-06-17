Ionuț Chirilă a răbufnit: ”Are Campos performanțele pe care le am eu? Trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani!”

Real Madrid a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a trimis o solicitare scrisă către UEFA împotriva Barcelonei în controversatul caz Negreira.

Comunicatul oficial emis de Real Madrid

Clubul „Blanco” i-a cerut forului de la Nyon să aplice măsuri disciplinare împotriva Barcelonei și a transmis că își va continua propria anchetă.

„Real Madrid CF anunță că, în ceea ce privește așa-numitul 'Caz Negreira', a înaintat o solicitare scrisă către UEFA, adresată organelor sale disciplinare.

Prin această solicitare, clubul a informat UEFA despre existența unor dovezi semnificative care întăresc în mod concludent indiciile deja cunoscute de la început privind existența unor plăți prelungite, opace, lipsite de orice justificare verificabilă, efectuate de FC Barcelona către Jose Maria Enriquez Negreira, fostul vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor al Federației Regale Spaniole de Fotbal, prin intermediul diverselor structuri corporative.

Real Madrid subliniază că aceste fapte constituie, din perspectiva dreptului disciplinar sportiv, un risc sistemic de maximă gravitate pentru integritatea competițiilor, deoarece relevă existența unei structuri de influență nejustificată asupra organismului de arbitraj, incompatibilă cu principiile esențiale ale egalității competitive, neutralității, imparțialității și imprevizibilității rezultatelor sportive.

Real Madrid: „Clubul solicită un răspuns ferm”

În acest context, Real Madrid a cerut reluarea imediată a procedurilor disciplinare inițiate anterior de UEFA, considerând inacceptabil că această situație a persistat în timp, deoarece continuarea sa compromite grav credibilitatea fotbalului, a instituțiilor sale și a conducerii sale. Prin urmare, clubul solicită un răspuns ferm, exemplar și imediat în domeniul sportiv, independent de procedurile judiciare în curs.

Din acest motiv, clubul nostru solicită UEFA, în exercitarea competenței sale independente și autonome, să adopte măsurile disciplinare și reparatorii adecvate pentru a asigura integritatea, transparența și buna funcționare a competițiilor. Acestea nu trebuie, în niciun caz, să înlocuiască rolul organelor judiciare de stat sau să prevină o calificare penală a faptelor. În acest sens, Real Madrid, acționând în calitate de procuror privat în cadrul procedurilor penale în curs, va continua să întreprindă acțiunile legale necesare în fiecare etapă procedurală, așa cum a procedat de la început.

Real Madrid își reafirmă angajamentul față de apărarea valorilor esențiale ale sportului și va continua să promoveze toate acțiunile necesare pentru a se asigura că incidentele de acest gen nu rămân nepedepsite”, se arată în comunicatul oficial emis de Real Madrid.

„Los Blancos” forțează o lovitură teribilă pentru Barcelona

Anterior, Real Madrid a solicitat către UEFA ca trofeele Barcelonei obținute între anii 2001-2018, corespunzători perioadei în care clubul catalan a plătit pentru serviciile de consultanță ale firmelor controlate de Jose Maria Enriquez Negreira, să îi fie retrase.

Florentino Perez a atacat-o pe Barcelona, la mijlocul lunii mai, pentru cazul în care clubul „blaugrana” este anchetat pentru plăți cuprinse între 7 și 8,4 milioane de euro către firmele controlate de Negreira, fostul vicepreședinte al Comisiei Arbitrilor.

„Cum aș putea să uit cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului? Cum putem uita, când noi pregătim un dosar de 500 de pagini pe care îl voi trimite la UEFA imediat ce se termină competiția?

Am vorbit deja cu ei, pentru că nu există niciun precedent în istoria fotbalului mondial” - au fost cuvintele lui Perez.

Dezvăluirea făcută de AS

AS, unul dintre ziarele de casă ale „Los Blancos”, a dezvăluit că printre cele 500 de pagini menționate de Perez se găsește o solicitare incredibilă: UEFA să retragă trofeele Barcelonei din anii 2001-2018 sau minimum să nu fie recunoscute oficial!

Barcelona a cucerit în intervalul incriminat de madrileni nouă trofee La Liga, șase Cupe ale Regelui și șapte Supercupe ale Spaniei.

În timp ce Real Madrid interpretează cazul Negreira ca un moment de corupție fără precedent în fotbal, Barcelona se apără susținând că a achitat doar pentru servicii de consultanță în materie de arbitraj.

De la 15 februarie 2023, data izbucnirii scandalului, cazul Negreira a rămas la stadiul de anchetă penală în desfășurare, fără să fie așadar trimis în instanță.