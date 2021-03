Pustiul minune al lui Dortmund se va bate cu nationala de tineret a Romaniei! Care este lotul pe care nemtii se bazeaza la European

Romania va intalni selectionatele de tineret ale Germaniei, Olandei si Ungariei in faza grupelor, care se va desfasura la finalul lunii martie.

Un Campionat European U21 atipic, care se va desfasura in doua faze, mai intai cea a grupelor, in perioada 24-31 martie, pentru ca in vara sa fie fazele eliminatorii, intre 31 mai si 6 iunie. Nationala de tineret a Romaniei va intalni reprezentativele Olandei, Germaniei si a tarii gazda, Ungaria, iar primele doua clasate vor trece mai departe.

Adevaratul test si in acelasi timp si o revansa morala se va da in fata Germaniei, care i-a eliminat pe tricolori la ultima editie, in 2019, dupa o victorie cu 4-2, in semifinale. Selectionerul nemtilor a decis sa-l cheme in premiera si pe Youssoufa Moukoko, noul atacant minune al lui Dortmund, care a marcat deja 3 goluri in Bundesliga, in doar 366 de minute. Jucatorul de doar 16 ani care a impresionat toata Europa inca de pe vremea junioratului isi va face debutul pentru nationala Germaniei odata cu prezenta la Campionatul European U21.

Lotul lui Stefan Kuntz mai cuprinde si alti jucatori cunoscuti la nivel international, precum Mergim Berisha, atacantul lui RB Salzburg, sau Lukas Nmecha, jucatorul lui Manchester City, imprumutat la Anderlecht.