Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost învinsă de Emma Răducanu în optimile turneului WTA 500 de la Queen's, iar acea partidă va rămâne ultima jucată de jucătoarea din România, înaintea startului celui de-al treilea turneu de mare șlem al anului.
Wimbledon 2026 se va desfășura în perioada 29 iunie - 12 iulie având-o pe Sorana Cîrstea în postura de cap de serie, de care s-a bucurat mult la Roland Garros, în acest an, unde a reușit să își egaleze cel mai bun rezultat atins în competițiile majore.
Sorana Cîrstea are nevoie de trei victorii pentru a semna performanța carierei, la Wimbledon
Pe iarba de la Wimbledon, Sorana Cîrstea nu a reușit niciodată să lege mai mult de două succese într-o ediție, dar fostul său antrenor, Marius Comănescu, este de părere că acest lucru poate să fie schimbat, în 2026.
Ca favorită, Sorana Cîrstea este așteptată de Marius Comănescu „să treacă de câteva tururi fără probleme,” predicție care, adeverită, poate fi sinonimă cu performanța carierei pentru Sorana Cîrstea, în cea mai prestigioasă întrecere de tenis.
Marius Comănescu: „Sorana, dacă joacă cu plăcere și fără să își pună presiune pe ea, ar trebui să treacă de câteva tururi, fără probleme.”
Dacă tragerea la sorți o va ajuta la fel de mult ca la Paris, Sorana Cîrstea ar putea porni cu prima șansă la victorie în fiecare din primele trei tururi. Astfel, și-ar putea depăși cel mai bun rezultat al carierei la Wimbledon: turul trei, atins de cinci ori, iar, ultima dată, în 2023.
„Prin natura jocului ei și prin armele pe care le are, ar trebui să fie una din adversarele greu de bătut, redutabile pentru oricine, pe iarbă.
Contează însă mult cum se așază tabloul, cum își intră în ritm, ce vreme va avea; de exemplu, dacă nimerești cu o stângace care joacă bine, iute, pe ploaie, poate să fie greu de dat returul... nivelul este sus, iar diferențele, mici.
Dar eu cred că Sorana, dacă joacă cu plăcere și fără să își pună presiune pe ea, ar trebui să treacă de câteva tururi, fără probleme. E și favorită, ar trebui să meargă mai departe câteva tururi, fără probleme,” a prezis fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.