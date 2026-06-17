Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a fost învinsă de Emma Răducanu în optimile turneului WTA 500 de la Queen's, iar acea partidă va rămâne ultima jucată de jucătoarea din România, înaintea startului celui de-al treilea turneu de mare șlem al anului.

Wimbledon 2026 se va desfășura în perioada 29 iunie - 12 iulie având-o pe Sorana Cîrstea în postura de cap de serie, de care s-a bucurat mult la Roland Garros, în acest an, unde a reușit să își egaleze cel mai bun rezultat atins în competițiile majore.

Sorana Cîrstea are nevoie de trei victorii pentru a semna performanța carierei, la Wimbledon

Pe iarba de la Wimbledon, Sorana Cîrstea nu a reușit niciodată să lege mai mult de două succese într-o ediție, dar fostul său antrenor, Marius Comănescu, este de părere că acest lucru poate să fie schimbat, în 2026.

Ca favorită, Sorana Cîrstea este așteptată de Marius Comănescu „să treacă de câteva tururi fără probleme,” predicție care, adeverită, poate fi sinonimă cu performanța carierei pentru Sorana Cîrstea, în cea mai prestigioasă întrecere de tenis.