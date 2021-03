EXCLUSIV | Ovidiu Stinga crede ca suntem cu 7-8 ani in urma Olandei: "Amatorii lor au conditii mai bune decat echipele din Liga 1!"

Fostul jucator si antrenor de la PSV Eindhoven crede ca o victorie a nationalei Romaniei impotriva Olandei ar reprezenta o minune, dar astfel de meciuri puternice sunt benefice pentru jucatorii romani tineri.

Ovidiu Stinga (48 ani) a jucat in Olanda pentru PSV Eindhoven (1996-2001) si Helmond Sport (2004-2005), iar ca antrenor a activat la academia lui PSV Einhoven (2009-2010) si a fost secund al echipei feminine a aceluiasi club (2015-2020). Stabilit in Olanda de mai bine de doua decenii, fostul antrenor al lui FCU Craiova cunoaste in detaliu potentialul fotbalului batav si crede ca nationala lui Adrian Mutu va avea un meci extrem de dificil la debutul la Euro 2021.

"Olanda U21 are doi jucatori de la PSV, pe Cody Gakpo si Jordan Teze. Ii stiu din club, sunt doi fotbalisti foarte buni. Au mai multi fotbalisti de la Ajax, dar filosofia de joc a cluburilor olandeze este asemanatoare. Si nationala lor de tineret incearca sa aiba un joc clasic olandez, sa domine adversarul, sa stapaneasca jocul, sa paseze mult si sa recupereze foarte rapid mingea. Jucatorii lor sunt dotati tehnic si fizic sa abordeze jocul in aceasta maniera, sa incerce sa domine orice adversar ar avea in fata. Olandezii au inventat fotbalul total si aceasta maniera de joc este implementata de la cele mai mici grupe de juniori pana la nationala de seniori. Chiar daca joaca meciuri amicale sau finale de Cupa Mondiala, ei merg la stadion ca sa faca spectacol, sa joace frumos, sa atraga publicul si sa castige partidele, in acelasi timp.

Am vazut ca multe persoane din fotbalul romanesc sunt foarte increzatoare in privinta acestui meci, dupa rezultatele bune de la Euro 2019. Teoretic, echipa Romaniei are motive sa fie increzatoare. Este al doilea Campionat European consecutiv la care participa, este de apreciat ca au reusit asa ceva. Dar exista cateva diferente. Avem alt antrenor, avem aproape alt lot, adversarii sunt altii si nu mai avem elementul surpriza, pentru ca, in 2019, reprezentam o necunoscuta pentru adversari. Sper sa fim inspirati si sa avem potenta fizica 90 de minute. Impotriva echipelor de calibrul Olandei, daca nu ai potenta 90 de minute, daca nu esti la acelasi nivel de pregatire fizica, ai putine sanse sa te impui. Poti sa joci perfect 85 de minute si in ultimele cinci poti sa iei trei goluri fara sa te trezesti.

Niciun meci nu seamana cu altul, se spune in lumea fotbalului. Dar stiu ce o sa joace olandezii. Rezultatul depinde de forma, de concentrarea si de inspiratia noastra. E bine ca se joaca primul meci cu Olanda, pentru ca la debutul in grupa se pot crea surprize, nu au avut meciuri in care sa puna la punct chestiunile de finete. De la meciul asta ma astept la minuni, asta ar reprezenta o victorie a noastra. Dar nu trebuie sa fim atenti doar la rezultat. Astfel de jocuri ridica nivelul valoric al jucatorilor U21, eu sper sa invete si sa ramana cu cat mai multe din acest meci contra Olandei. In astfel de meciuri se vad caracterele puternice si jucatorii inteligenti.

Exista diferente foarte mari in formarea juniorilor din Romania si Olanda, nu le pot spune intr-o discutie de cateva minute, ne-ar trebui cateva zile sa le amintesc pe toate. Mai ales cele materiale... Eu am vecini in Olanda care joaca la amatori si au conditii mai bune de pregatire si de joc decat fotbalistii din Liga 1 din Romania. Probabil ca suntem cu vreo 7-8 ani in urma lor", a declarat Ovidiu Stinga pentru Sport.ro.