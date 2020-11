Ce avantaj are Romania U21 in meciul decisiv pentru calificarea la Euro! Totul despre echipa de tineret a danezilor

Romania U21 infrunta Danemarca U21, marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Meciul care se va disputa pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti este decisiv pentru "tricolorii mici", care pot obtine calificarea la Campionatul European din 2021.

In partida de maine seara, echipa lui Adrian Mutu are un avantaj important. Este vorba despre omogenitate, 6 jucatori care au participat la turneul final din 2019 aflandu-se in lot. De cealalta parte, danezii mai au in echipa doar 3 jucatori care au participat la competitia de anul trecut.

Cei 6 fotbalisti din echipa lui Mutu sunt Andrei Vlad (FCSB), Ricardo Grigore (Dinamo), Radu Boboc (Viitorul), Alexandru Pascanu (SD Ponferradina), Ianis Hagi (Rangers) si Darius Olaru (FCSB).

In ceea ce ii priveste pe danezi, iata care sunt principalele detalii de care Romania U21 trebuie sa tina cont:

in lotul de 22 de jucatori convocati pentru meciul cu Romania, 5 sunt debutanti, iar 14 din ceilalti 17 sunt inca neinvinsi la aceasta categorie de varsta. cel mai experimentat fotbalist din lotul danezilor este fundasul Victor Nelsson (FC Copenhaga), cu 29 de meciuri si un gol marcat la

cel mai tanar jucator din lot este atacantul Mohamed Daramy (FC Copenhaga), in varsta de 18 ani si 10 luni. Danezii au o medie de varsta de 20,3 ani, mai mica decat a Romaniei (21,2 ani).

in preliminarii, danezii au inscris de 20 de ori, in timp ce Romania a marcat 21 de goluri. Nordicii au castigat 11 din cele 25 de puncte acumulate cu goluri marcate in ultima jumatate de ora.

golgeterul echipei daneze in preliminarii, cel care a marcat ambele goluri in meciul tur cu Romania, Andreas Skov Olsen (Bologna), s-a accidentat in octombrie si este indisponibil pentru acest joc.

Partida dintre Romania U21 si Danemarca U21 este programata marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30, si va fi transmisa IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.