Toate calculele prin care nationala lui Mutu se poate CALIFICA la EURO 2021! Care sunt scenariile prin care Romania U21 ar ramane acasa

Romania U21 - Danemarca U21 se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro de la 20:30!

Romania U21 are sanse mari de calificare la EURO 2021 de pe cel mai bun loc doi, chiar daca nu reuseste sa plece cu cele 3 puncte din meciul cu Danemarca U21.

Din cele 5 echipe de pe locul doi care se califica la EURO 2021, singurele care au biletele "asigurate" sunt Elvetia si Portugalia, care merg mai departe indiferent de ce se intampla in ultima etapa. Polonia ramane la 14 puncte, indiferent de situatie, insa nu este calificata, in timp ce Islanda va castigala masa verde meciul cu Armenia, care a fost amanat din cauza cazurilor de Covid-19 de la echipa armeana.

Scenariile prin care Romania U21 se califica la EURO 2021

- Victorie cu Danemarca U21: nationala lui Mutu se califica la Euro cu 16 puncte in clasamentul celor mai bune locuri 2;

- Egal cu Danemarca U21: nationala se califica daca Scotia nu invinge Grecia;

- Infrangere cu Danemarca U21: tricolorii se califica daca Scotia nu bate in Grecia si Belgia pierde in Bosnia la o o diferenta mai mare cu doua goluri decat pierde Romania cu Danemarca. In cazul asta, se califica Elvetia (21 p), Portugalia (18 p), Islanda (15 p), Polonia (14 p) si Romania (13 p), diferenta fata de belgieni facandu-se la golaveraj.

Scenariile prin care Romania U21 rateaza calificarea

- Egal cu Danemarca U21: Romania U21 poate rata calificarea daca Scotia bate Grecia si Belgia nu pierde in Bosnia. Scotienii depasesc Cehia la puncte cu avantajul meciurilor directe (0-0, 2-0). In acest caz, Cehia coboara pe 2, insa ramane cu 15 puncte si depaseste Romania in clasamentul locurilor 2;

- Infrangere cu Danemarca U21: nationala rateaza calificarea daca Scotia bate in Grecia, iar Belgia nu pierde in Bosnia.