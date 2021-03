BREAKING NEWS | Adrian Petre, chemat DE URGENTA in lotul lui Mutu! Costache are Covid si NU merge la Euro

Indisponibil din cauza infectarii cu coronavirus, Valentin Costache nu mai merge la Euro.

Mutu si staff-ul nationalei au sperat pana in ultimul moment ca vor putea miza pe Costache, insa fotbalistul CFR-ului e tot infectat cu Covid si rateaza Euro. In locul lui Costache, Mutu l-a chemat pe Adrian Petre de la UTA, fotbalist aflat pe lista B pentru eventualitatea in care un jucator din prima selectie a 'Briliantului' devine indisponibil.

Adrian Petre (23 de ani) a fost cu Romania U21 si la Euro din 2019, cand a ajuns pana in semifinale.

Echipa Romaniei pleaca spre Budapesta duminica dimineata. Romania face parte din grupa A la turneul final, alaturi de Olanda, Ungaria si Germania.

Lotul final al Romaniei pentru Budapesta: