ANALIZA | 10 lucruri despre adversara Romaniei. Nationala U21 a Olandei valoreaza de 11 ori mai mult decat echipa lui Mutu!

Partida Romania - Olanda, se va juca miercuri, 24 martie, de la ora 22.00, si va fi live text pe Sport.ro.

1. Cele doua nationale de tineret s-au mai intalnit de doua ori, in preliminariile Euro 2006, impartindu-si victoriile, fiecare castigand cu 2-0 pe teren propriu. In meciul tur, desfasurat pe Stadionul Woudestein din Rotterdam, pentru olandezi au marcat Hofs (87) si Huntelaar (90+4). La retur, in meciul disputat la Urziceni, au punctat pentru "tricolori" Andrei Prepelita (22, penalty) si Costin Curelea (80). Atunci, Olanda a castigat Grupa 1 preliminara, cu 23 puncte, urmata de Cehia (21p), Romania (19p), Macedonia (9p), Finlanda (7p) si Armenia (5p), adjudecandu-si apoi trofeul la competitia gazduita de Portugalia.

2. "Jong Oranje" s-a calificat la Euro 2021, dupa ce a castigat Grupa 7, la egalitate de puncte cu Portugalia (4-2, 1-2), echipa de pe locul secund cu cel mai bun punctaj din toate grupele. Din grupa sa au mai facut parte Norvegia (4-0, 2-0), Belarus (7-0, 5-0), Cipru (5-1, 7-0) si Gibraltar (6-0, 5-0). Olanda a avut cel mai bun atac dintre toate echipele din calificari, marcand 46 de goluri si primind doar 5. Golgheterii echipei a fost Myron Boadu (8 goluri), la egalitate cu Kaj Sierhuis (Reims), ultimul neregasindu-se in lotul pentru turneul final al Euro 2021.

3. Desi au un lot valoros, cu jucatori care au multe meciuri in Eredivisie sau in campioante puternice europene, cativa debutand chiar la nationala de seniori, olandezii nu beneficiaza pentru competitia din Ungaria si Slovenia de serviciile unor piese importante, precum Matthijs de Ligt (Juventus / 21 ani), Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven / 19 ani), Donyell Malen (PSV Eindhoven / 22 ani), Kaj Sierhuis (Reims / 22 ani), Owen Wijndal (AZ Alkmaar / 21 ani), Ryan Gravenberch (Ajax / 18 ani), Calvin Stengs (AZ Alkmaar / 22 ani) sau Timothy Fosu-Mensah (Leverkusen / 23 ani).

4. Antrenorul Olandei, Erwin van de Looi (49 ani) a jucat pe postul de fundas central la Vitesse, Den Bosch, NAC Breda, Stuttgarten Kickers si Groningen. Ca antrenor, acesta a pregatit echipele Groningen U21, Groningen (secund si principal), Willem II, Olanda U21 (incepand cu 2018) si Olanda (secund, incepand cu 2020). Cea mai buna performanta din palmaresul sau este castigarea Cupei Olandei cu FC Groningen (2014-2015).

5. Golgheterul all-time al nationalei Olandei este Klaas-Jan Huntelaar, cu 18 goluri in 23 de meciuri, in perioada 2002-2006. Cei mai selectionati jucatori ai acestei nationale sunt Arnold Bruggink (1995-1999) si Leroy Fer (2009-2013), fiecare cu 31 de meciuri jucate. Din echipa actuala, cel mai bun marcator este Dani de Wit, cu 10 reusite, iar cele mai multe meciuri le are capitanul Teun Koopmeiners (17).

6. Valoarea totala a lotului echipei de tineret a Olandei este de 197.20 milioane de euro. Cei mai scumpi jucatori sunt Sven Botman (24 milioane euro), Noa Lang (20 milioane euro), Justin Kluivert (18 milioane euro), Teun Koopmeiners (17.5 milioane euro) si Cody Gakpo (14 milioane euro). Lotul Romaniei este cotat la 17.35 milioane de euro, iar cei mai scumpi jucatori sunt Darius Olaru (2 milioane euro), Olimpiu Morutan (1.3 milioane euro), Radu Boboc (1.2 milioane euro), Andrei Ciobanu, Marius Marin, Denis Harut si Andrei Chindris (1 milion euro).

7. Olandezii au castigat trofeul continental U21 la CE 2006 (3-0 cu Ucraina) si CE 2007 (4-1 cu Serbia) si au mai atins semifinalele in 1988 si 2013. Din ultimele sase turnee finale s-au calificat doar la cel din 2013. In preliminariile CE 2019, echipa a terminat Grupa 4 pe locul secund, la 8 puncte in spatele Angliei, echipa invinsa cu 4-2 de Romania la turneul final.

8. Echipa probabila a Olandei pentru partida cu Romania: Scherpen - Zeefuik, Schuurs, Botman, Bakker - Dilrosun, De Wit (Reis), Koopmeiners (capitan), Gakpo (Kadioglu) - Kluivert - Boadu. Meciul va avea loc pe 24 martie 2021, de la ora 22.00, pe Bozsik Arena din Budapesta.

9. Cinci jucatori din lotul convocat pentru Euro 2021 joaca la Ajax si alti opt au mai trecut prin academia clubului din Amsterdam, asa ca stilul de joc al celebrului club olandez predomina. Echipa de tineret a Olandei este versatila, putand schimba asezarea in teren in functie de caracteristicile adversarului, folosind in ultimele preliminarii formulele 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-1-1 si 4-4-2, in diferite momente ale meciurilor. Caracteristicele echipei sunt jocul axat pe posesie prelungita si pe atac, cu o viteza mare de circulatie a mingii si de deplasare, cu desfasurare pe intreaga latime a terenului, cu calitate individuala in duelurile 1 la 1, dar si o aparare realizata preventiv printr-un presing avansat si prin blocarea tactica a adversarului.

10. LOTUL OLANDA U21 pentru Euro 2021:

Portari - Kjell Scherpen (Ajax / 21 ani), Justin Bijlow (Feyenoord / 23 ani), Maarten Paes (FC Utrecht / 22 ani)

Fundasi - Deyovaisio Zeefuik (Hertha Berlin / 23 ani), Sven Botman (Lille / 21 ani), Perr Schuurs (Ajax / 21 ani), Jurrien Timber (Ajax / 19 ani), Jordan Teze (PSV Eindhoven / 21 ani), Danilho Doekhi (Vitesse Arnhem / 22 ani), Mitchel Bakker (PSG / 20 ani), Tyrell Malacia (Feyenoord / 21 ani)

Mijlocasi - Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar / 23 ani), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam / 23 ani), Ludovit Reis (VfL Osnabruck / 20 ani), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax / 20 ani), Dani de Wit (AZ Alkmaar / 23 ani)

Atacanti - Noa Lang (Club Brugge / 21 ani), Justin Kluivert (RB Leipzig / 21 ani), Cody Gakpo (PSV Eindhoven / 21 ani), Javairo Dilrosun (Hertha Berlin / 22 ani), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce / 21 ani), Myron Boadu (AZ Alkmaar / 20 ani), Brian Brobbey (Ajax / 19 ani)