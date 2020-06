Adrian Mutu trage un semnal de alarma! Selectionerul U21 nu vede cu ochi buni posibila anulare a barajului pentru EURO 2021: "Nu imi convine! Ne obliga sa castigam toate meciurile!"

UEFA ia in calcul anularea meciurile de baraj pentru EURO 2021 U21, iar selectionerul Adrian Mutu a comentat situatia.

Meciurile de baraj pentru EURO 2021 U21 ar putea sa nu se mai dispute. UEFA ia in calcul trimiterea echipelor care termina pe locul 1 si a celor mai bune 5 locuri 2 direct la turneul final.

Decizia finala va fi votata pe 17 iunie, in cadrul unei conferinte UEFA.

Adrian Mutu, selectionerul nationalei U21, se declara nemultumit de aceasta schimbare si spune ca ar fi preferat barajul.

Situatia este inca clara, potrivit calculelor facute de reprezentantii FRF, desi potrivit clasamentului din grupe, Romania ar fi a doua cea mai buna echipa de pe locul 2:

"Situatia nu este roz deloc si e departe de a fi clarificata. Noua regula ce-ar putea fi abordata de UEFA ne obliga, practic, sa castigam toate meciurile din grupa!

Clasamentul actual al locurilor 2 ne arata ca situatia este compacta. Ok, se elimina la sfarsit punctele obtinute cu ultima clasata, dar pana la ultimul fluier se mai pot intampla multe, in sensul in care cine e acum pe ultimul loc sa nu mai fie atunci sau cine e acum pe locul 2 sa treaca pe primul si invers.

De aceea zic ca e o situatie complicata si nu are rost sa facem procentaje optimiste, in niciun caz. Vorbim de echipe foarte puternice cu care ne duelam de la distanta, precum Franta, Italia, Germania si Portugalia, plus altele care joaca foarte bine in prezent, Grecia, Polonia Austria. Mie, sincer, nu prea imi convine ca se elimina 'barajul', era o posibilitate in plus. Dar baietii trebuie sa abordeze absolut fiecare meci la victorie, nu avem varianta relaxarii in nicio partida", a spus Adrian Mutu pentru Gazeta.

Romania U21 ocupa locul 2 in grupa 8. Tricolorii au 10 puncte, cu 5 mai putin decat liderul Danemarca.