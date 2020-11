Romania U21 - Danemarca U21, LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la 20:30 | Ianis si Mutu vor sa asigure calificarea nationalei la EURO 2021 cu o victorie la Ploiesti! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Romania U21 si Danemarca U21 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ora 10:00: Nationala "mare" si Mirel Radoi au avut un mesaj de sustinere pentru baietii de la Romania U21.

"Baieti, suntem cu gandul si inima alaturi de voi! Lupta impreuna! Hai Romania!"

Nationala de tineret a Romaniei disputa meciul decisiv care ii poate garanta participarea la Campionatul European din 2021, care se desfasoara in Ungaria si Slovenia.



In cazul unei victorii in fata danezilor, Romania U21 ar acumula 16 puncte in clasamentul echipelor de pe locul 2, asigurandu-si participarea la EURO 2021.

Meciul se joaca pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti, de la ora 20:30 si se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro.

Echipele probabile:



Romania U21: Vlad - Harut, Pascanu, R. Grigore, Boboc - Morutan, Marin, Olaru - Matan, Costache, Hagi

Rezerve: Aioani, Vladoiu, Oprut, Itu, Casap, Petrila, Simion, Cimpanu, Carnat

Antrenor: Adrian Mutu

Danemarca U21: Christensen - Japhet, Nelsson, Bech, Klitten - Madsen, Andersen, Nartey - Laursen, Jakobsen, Jensen

Rezerve: Hermansen, Dyhr, Winther, Frederiksen, Overgaard, Holse, Isaksen, Lindstrom, Daramy

Antrenor: Albert Capellas