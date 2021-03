EXCLUSIV | Planul nebun al lui FC Arges! Pitestenii vor sa castige titlul cu Adi Mutu antrenor in sezoanele urmatoare

Argesenii vor sa castige al treilea titlu de campioni din istorie, pana implinesc 70 de ani de la infiintare.

FC Arges a fost infiintat in 1953, iar oficialii locali vor sa aiba un stadion modern, pana la aniversarea de 70 de ani a clubului. Actuala arena "Nicolae Dobrin" a fost data in folosinta in 1964 si a fost modernizata in 2007, dar la Pitesti se va construi un stadion de 15.000-17.000 de locuri, fara pista de atletism, care va costa 40 de milioane de euro si va fi omologat pentru Europa League si grupele Champions League, cu ajutorul Guvernului si al Companiei Nationale de Investitii (CNI).

REVINE DACIA CA SPONSOR AL CLUBULUI?

La nivel de finantare se va incerca cooptarea unor companii zonale puternice in randul sponsorilor. Pe langa Viorel Tudose, patronul unuia dintre cei mai importanti traderi din domeniul energiei pe piata concurentiala, care duce acum greul alcatuirii bugetului, alaturi de Primaria Pitesti, se vrea reinnodarea parteneriatului cu Automobile Dacia, sponsorul traditional al clubului pana la preluarea lui de catre Cornel Penescu, cand compania auto a ales sa sponsorizeze pe Udinese Calcio, echipa din Italia. Fabrica detinuta de francezii de la Group Renault este cel mai mare investitor strain din zona si reteaua sa de furnizori de piese face din Arges unul dintre cele mai puternice judete din Muntenia din punct de vedere economic.

COMPANIILE DIN ARGES POT FACE DIN ECHIPA O SUPERPUTERE IN LIGA 1

In zona mai exista cateva companii puternice, precum Fildas Trading (distributie de medicamente), Caroli Foods (mezeluri), Catena (farmacii), DRIM Daniel (comert cu zahar si produse zaharoase), Dianthus Company (transporturi), International Lazar Company (transporturi), Conarg (constructii), Electroarges (electrocasnice) si altele, care pot face din clubul de fotbal o superputere in Liga 1.

De asemenea, primarul Cornel Ionica, care este presedintele onorific al clubului FC Arges, si reprezentantii companiilor locale SC Apa Canal SA si SC Salubritate 2000 SA, care au infiintat structura sportiva de drept privat ce a permis promovarea in prima divizie, si-au luat angajamentul ca vor face toate eforturile financiare pentru a readuce echipa de fotbal a Pitestiului in topul Ligii 1, obiectivul fiind sa se lupte la titlu pana in 2023, cand clubul implineste 70 de ani. FC Arges are sanse la calificare in play-off si in acest sezon. Argesenii mai au de jucat cu Hermannstadt si Chindia si se afla pe locul al saptelea, cu 37 puncte, cu doua mai putin decat Academica Clinceni si FC Botosani.

ARGESENII ISI "REPATRIAZA" FOSTII JUCATORI

In ultimii ani, in cadrului clubului au fost cooptati cativa fosti jucatori ai "alb-violetilor". Jean Vladoiu a devenit presedinte, staff-ul tehnic este condus de Andrei Prepelita si Mihai Ianovschi, iar in organigrama se mai gasesc Vasile Popa (manager sportiv), Constantin Barbu (director de marketing si consilier sportiv), Viorel Moiceanu (secretar al clubului) si Andrei Speriatu (directorul departamentului de marketing). Pentru functii de conducere au fost sau mai sunt luati in calcul Danut Coman, Bogdan Mara, Constantin Schumacher si Marius Bilasco, toti fosti jucatori ai argesenilor.

MUTU AR PUTEA FI ANTRENORUL CU CARE FC ARGES ATACA TITLUL IN LIGA 1!

De asemenea, in perioada urmatoare, primarul Ionica vrea sa il tatoneze pentru preluarea functiei de antrenor pe Adrian Mutu, poate cel mai cunoscut fotbalist dat de Trivale fotbalului international, alaturi de legendarul Nicolae Dobrin. "Briliantul" va participa cu nationala U21 la turneul final al Campionatul European din Ungaria si Slovenia (24-31 martie, grupele / 31 mai-6 iunie, fazele eliminatorii), apoi va conduce, alaturi de Mirel Radoi, echipa olimpica la competitia de la Tokyo (21 iulie - 7 august).

Mutu, care a obtinut licenta PRO UEFA la inceputul acestui an, are la reprezentativa de tineret un salariu de aproximativ 4.000 de euro pe luna si o clauza de reziliere de doar 50.000 de euro. Contractul sau poate fi prelungit pana dupa Europeanul de tineret din 2023, pe care Romania il organizeaza in colaborare cu Georgia, dar FRF trebuie sa pluseze la salariu. In ultimul an, acesta a mai fost dorit de CFR Cluj, pentru a-l inlocui pe Dan Petrescu, de FC Damak, clubul saudit oferindu-i o remuneratie estimata la 500.000 de euro pe an, dar si de mai multe echipe din Turcia. Intre FRF si FC Arges ar putea sa aiba loc o rocada, Andrei Prepelita fiind pe lista de posibili selectioneri U21.