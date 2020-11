Romania U21, in a treia urna pentru tragerea la sorti a grupelor pentru EURO U21! Cand are loc tragerea la sorti 

Nationala de tineret a obtinut a doua calificare consecutiva la Campionatul European, care se va desfasura in 2021.

Pentru prima data in istoria Campionatului Mondial U21, 16 formatii vor fi prezente in grupe. Astfel, la EURO 2021 vor fi 4 grupe a cate 4 echipe, din care primele doua locuri se califica in faza sferturilor.

UEFA a anuntat procedura de tragere la sorti a grupelor, care este programata pe 10 decembrie, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial, frf.ro.

Campionatul European U21 se desfasoara in Ungaria si Slovenia, astfel ca cele doua tari au fost desemnate cap de serie si repartizate in Grupa A, respectiv Grupa B.

Meciurile din grupe se desfasoara in perioada 21-31 martie 2021, iar primele doua clasate, calificate in sferturi, se lupta pentru titlul european in fazele eliminatorii, programate in perioada 31 mai - 6 iunie 2021.

Urnele valorice anuntate de UEFA:

Urna 1

Spania

Germania

Franta

Anglia

Urna 2

Italia

Danemarca

Portugalia

Tarile de Jos

Urna 3

Romania

Croatia

Cehia

Rusia

Urna 4

Elvetia

Islanda

Slovenia

Ungaria