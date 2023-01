Florin Costea a numit trei antrenori când a fost întrebat cine i-a marcat cariera

Florin Costea, jucător la Viitorul Dăești, în Liga 3, a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro, în care a vorbit fără perdea despre cariera sa ca un montagne-russe, dar și despre oamenii importanți care i-au marcat activitatea fotbalistică.

Trei oameni care i-au marcat cariera lui Florin Costea

Perceput mereu drept unul dintre cei mai talentați fotbaliști români de după Revoluție, Costea a avut ghinionul să i se ivească în cale un lanț interminabil de accidentări. Operațiile au fost urmate, firesc, de perioade de recuperare care i-au zădărnicit ascensiunea.

De fiecare dată însă a revenit pe teren. Iar pentru come-back-ul său au avut un rol important și câțiva oameni de fotbal. Întrebat de reporterul Sport.ro cine e antrenorul care l-a ajutat cel mai mult în carieră, fostul atacant de la Universitatea Craiova și Steaua a dat trei nume: doi antrenori români și unul italian.

"Primul ar fi Ovidiu Stîngă și vreau să îi mulțumesc. Datorită lui Ovidiu Stîngă m-am recuperat în Olanda, m-a ținut la dânsul în casă. Cu dânsul am avut cea mai bună relație, chiar dacă n-am lucrat mult la Craiova. A fost și domnul Victor Pițurcă, care m-a luat la națională, am lucrat și la Craiova. Mai mulți au fost, dar cei doi au fost pe sufletul meu, să zic așa", a spus fostul internațional, în interviul acordat jurnalistului Alex Stănilă, de la Sport.ro.

Ovidiu Stângă, component al naționalei la CM 19994, Euro 1996 și CM 1998, lucrează în prezent în staff-ul tehnic al formației qatareze Al Sadd.

În vârstă de 50 de ani, Stângă, fost jucător la PSV Eindhoven și Salamanca, a strâns 24 de selecții în reprezentativa României.

Florin Costea: "Nicolo Napoli are mereu rezultate"

Atașat de FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, Florin Costea a vorbit și despre Nicolo Napoli, antrenorul care conduce în prezent echipa olteană. Costea l-a menționat și pe Napoli în grupul antrenorilor cu care a avut o relație excelentă.

"Și Nicolo Napoli! Am avut o relație bună la Craiova, am avut cele mai bune evoluții cu dânsul. Are el ceva pentru Craiova, iar când revine, de fiecare dată are și rezultate. Și pe vremea noastră au fost rezultate bune cu dânsul", a mai spus Florin Costea.