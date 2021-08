Vești bune pentru fanii lui Dinamo: "Paul Anton s-a întors la antrenamente și s-a antrenat normal!" 

Căpitanul lui DInamo și-ar putea conduce echipa din teren, fiind recuperat după o entorsă suferită la jumătate lunii iulie.

Paul Anton (30 de ani) se aștepta să fie declarat jucător liber pentru a putea pleca gratis din Ștefan cel Mare. Mijlocașul central are de încasat patru salarii restante și nu acceptă să-i fie micșorat salariul lunar de 19.000 de euro, după ce clubul a intrat în insolvență. Săptamâna trecută, Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor (CNSL) a decis în favoarea clubului și nu l-a declarat liber de contract. Deși impresarul sau a fost furios de decizia comisiei FRF, Iuliu Mureșan a dezvăluit că fotbalistul s-a recuperat după accidentarea care l-a ținut departe de gazon și s-a antrenat normal. Administratorul special al lui Dinamo crede că Dario Bonetti și mai tinerii săi coechipieri au nevoie de internaționalul român, atât pentru prestațiile sale, cât și ca un exemplu pentru juniorii promovați la prima echipă.

Paul Anton s-a antrenat normal, după ce condiția sa medicală s-a imbunătățit

"Mă întorc de la Săftica, de la antrenament. Mă bucur că Paul Anton s-a antrenat normal, cu ceilalți coechipieri, a făcut tot antrenamentul, a intrat și la joc. Sper să îl putem folosi cât mai repede, pentru că aduce un echilibru echipei. Este unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui Dinamo și avem mare nevoie de el. Și de evoluțiile lui, și ca exemplul de profesionalism pentru jucătorii tineri din lot. E un jucător bun și un caracter frumos, avem nevoie de el.

Dinamo este în situația în care este tot fotbalul românesc, numai că noi am recunoscut problemele și încercăm să le rezolvăm de la bază. Jucăm cu mulți jucători tineri. La ultimul meci, am pierdut cu 1-0, dar am câștigat un jucător nou, pe Amzar. Avem un antrenor care lucrează foarte bine cu jucătorii tineri, știe să îi pregătească și am încredere mare în acești copii. Am descoperit câțiva copii buni, precum Giafer, Crețu, Amzar, Țone, Florescu, pe lângă Ehmann, Bani, Grigore sau Eșanu. Perspectiva e bună și avem posibilitate foarte mare de creștere. Am speranțe că va fi bine în viitorul apropiat.

Mureșan crede că situația actuală amintește de sezonul când Petre și Hîldan au fost promovați la seniori

Dinamo e într-o fază de adaptare, nu putem face transferuri și avem mulți jucători tineri, suntem nevoiți să îi folosim și să avem foarte multă răbdare. Dar tot răul spre bine. Jucăm cu 7-8 jucători U21 în teren, în timp ce alții se plâng că trebuie să folosească 1-2 jucători. Cred că vor veni și rezultatele, pentru că acești jucători tineri abia acum au dat de greu, se adaptează la nivelul Ligii 1. Întalnesc jucători maturi, cu experiență la acest nivel, nu e ușor să faci trecerea de la juniori sau Liga 3, în decurs de o lună de zile.

Eu cred că pentru fanii lui Dinamo acest sezon aduce aminte de jumătate anilor '90, când a fost greu din punct de vedere financiar pentru club, dar Dinamo i-a promovat în bloc pe juniorii Florentin Petre, Cătălin Hîldan, Mihai Tararache, Laurenţiu Lică, Marius Coporan sau Ion Voicu, care au reprezentat temelia pentru rezultatele bune ale echipei, în anii 2000. E o perioadă de reconstrucție pentru Dinamo, dar cred că aici va ajunge tot fotbalul românesc, în curând. Noi avem o strategie impusă de situație, de insolvență, pentru că nu putem face transferuri, dar alte cluburi bagă milioane de euro în transferuri și în salarii, dar rezultatele se lasă așteptate. E și un avantaj că ne putem uita doar în propria curte, pentru că mulți juniori buni s-ar fi pierdut, altfel", a precizat Mureșan pentru Sport.ro.