Contra, incantat de revenirea lui Paul Anton la Dinamo! Cand va intra mijlocasul pe teren

Paul Anton a revenit la Dinamo.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani a mai evoluat in Stefan cel Mare in perioada 2015-2017 si este unul dintre preferatii lui Cosmin Contra, cu care a mai colaborat si la Getafe.

Tehnicianul "cainilor rosii" a vorbit, inaintea meciului cu FCSB, despre revenirea lui Anton si despre momentul in care acesta va putea intra pe teren.

"Chiar daca ultimul lui meci a fost la sfarsitul lui iulie si a trecut mult timp in care nu a jucat niciun meci oficial, cred ca pauza oferita de meciurile echipei nationale poate sa fie un avantaj. O sa aiba timp sa se puna la punct din punct de vedere fizic, tactic, si sa intre pe teren la urmatorul meci din campionat", a spus Contra.

Paul Anton a fost liber de contract din 10 august, ultima data evoluand pentru Krylya Sovetov Samara.