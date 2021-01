O noua lovitura reusita de fanii lui Dinamo! Dupa Puljic si Fabbrini, suporterii l-au convins si pe Paul Anton sa continue in Stefan cel Mare! Discutii si cu unul dintre fotbalistii spanioli

Anton este unul dintre cei mai importanti fotbalisti de la Dinamo.

Mijlocasul defensiv in varsta de 29 de ani, care are de primit trei salarii restante din 2020, a fost convins de suporterii din programul DDB sa ramana la echipa pana la sfarsitul sezonului, cu un contract redus la jumatate fata de ce era trecut in contract, conform Fanatik.

Sursa citata informeaza de asemenea ca jucatorul venit in vara de la Samara din Rusia a acceptat sa primeasca doar doua salarii restante din 2020, adica suma de 36.000 de euro.

Astfel, pana la finalul acestui sezon, Anton ar urma sa primeasca doar 9.000 de euro lunar, in conditiile in care pana acum in contract aparea suma de 18.000 de euro.

Este a treia mare lovitura pe care o reusesc membrii programului DDB, dupa ce au reusit sa ii convinga si pe capitanul Ante Puljic si pe Diego Fabbrini sa accepte o injumatatire a salariului si sa continue la echipa pana la sfarsitul sezonului.

Cei doi ar urma sa semneze noile contracte la revenirea la Bucuresti. Puljic este asteptat sa se intoarca in tara miercuri dupa ce a intampinat anumite probleme legate de testul COVID pe care trebuia sa il efectueze inainte de plecare.

De asemenea, se pare ca fanii au discutat si cu portarul Mejias, iar Fanatik anunta ca si acesta ar fi de acord cu injumatatirea salariului pana la finalul sezonului. Totodata, spaniolul ar fi acceptat si sa primeasca doar doua salarii din cele patru restante de anul trecut, adica suma de 24.000 de euro.