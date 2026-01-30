Fotbalistului i s-au descoperit "probleme cardiace incompatibile cu activitatea sportivă"

Fotbalistului Ionuț Ban i s-au descoperit "probleme cardiace incompatibile cu activitatea sportivă", diagnosticul fiind confirmat și de analizele suplimentare efectuate recent în București. Acesta trebuia să ajungă în cantonamentul din Antalya (Turcia) al echipei FC Bihor, antrenată de Erik Lincar, dar e nevoit să renunțe la cariera sportivă, pentru că nu a primit avizul medicilor să poată reveni pe teren.



"Cu toții am sperat ca analizele să fi fost greșite dar diagnosticul a fost același și după o primă repetare. Este pur și simplu paradoxal ca tocmai cel care a impresionat prin forță, determinare, capacitate de efort, care a jucat tot timpul cu inima, să aibă aceste probleme", a transmis clubul FC Bihor.

Ban era om de bază la FC Bihor



Ionuț Ban împlinește 29 de ani pe 1 februarie 2026 și este originar din Oradea. A evoluat ca mijlocaș și fundaș stânga și a fost legitimat la Luceafărul Oradea, Lotus Băile Felix, CS Crișul Sântandrei și FC Bihor. În prima parte a stagiunii 2025-2026, el a bifat 17 prezențe (14 ca titular), 1.260 de minute și un gol (în victoria 4-2 cu Steaua).

În acest moment, bihorenii ocupă locul al treilea în Liga 2, cu 35 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate, fiind surclasați doar de Sepsi OSK Sf. Gheorghe (36p) și Corvinul Hunedoara (43p), și au șanse mari să revină în Liga 1, după o absență de 22 de ani.

Conform informațiilor existente, el ar urma să primească un post în cadrul clubului orădean, dar nu se știe încă dacă e vorba de o poziție în administrație sau în cadrul staff-ului tehnic.

Foto - FC Bihor Oradea (FB)

