Real Madrid ia în calcul un potențial transfer al lui Ousmane Dembele (29 de ani) de la PSG.
Ousmane Dembele, la Real Madrid?!
Conducerea „Los Blancos” s-a reprofilat după ce a văzut că aducerea lui Julian Alvarez devine din ce în ce mai dificilă, notează publicația TRT Spor, preluată de Transfer News Live.
Câștigătorul Balonului de Aur din 2025 și dublu câștigător al Champions League în ultimele două ediții a apărut ca o țintă-surpriză pentru madrileni.
Michael Olise, dorit de PSG
În paralel, PSG este interesată de Michael Olise de la Bayern Munchen, care ar putea fi un potențial înlocuitor pentru Dembele, dacă Real Madrid reușește să vină cu o ofertă solidă pentru parizieni.
Transferul rămâne complicat de realizat, dar o vânzare a lui Dembele ar putea să o ajute pe PSG să finanțeze aducerea lui Olise în această vară.
- 135 de meciuri, 61 de goluri și 42 de pase decisive a adunat Ousmane Dembele la PSG.
- 12 trofee a cucerit Dembele la PSG, printre care două UCL și trei Ligue 1.
- 185 de partide, 40 de goluri și 42 de pase decisive a strâns el la Barcelona, marea rivală a madrilenilor.
- 100.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.