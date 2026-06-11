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Real Madrid ia în calcul un potențial transfer al lui Ousmane Dembele (29 de ani) de la PSG.

Ousmane Dembele, la Real Madrid?!

Conducerea „Los Blancos” s-a reprofilat după ce a văzut că aducerea lui Julian Alvarez devine din ce în ce mai dificilă, notează publicația TRT Spor, preluată de Transfer News Live.

Câștigătorul Balonului de Aur din 2025 și dublu câștigător al Champions League în ultimele două ediții a apărut ca o țintă-surpriză pentru madrileni.

Michael Olise, dorit de PSG

În paralel, PSG este interesată de Michael Olise de la Bayern Munchen, care ar putea fi un potențial înlocuitor pentru Dembele, dacă Real Madrid reușește să vină cu o ofertă solidă pentru parizieni.

Transferul rămâne complicat de realizat, dar o vânzare a lui Dembele ar putea să o ajute pe PSG să finanțeze aducerea lui Olise în această vară.