Paul Anton, dorit de un club din playoff! Care e suma pe care trebuie sa o plateasca pentru jucatorul lui Dinamo 

Paul Anton (30 ani) poate pleca de la Dinamo in vara.

Unul dintre jucatorii care au contribuit decisiv la salvarea lui Dinamo in acest sezon, Anton ar putea juca in cupele europene in sezonul urmator. Mijlocasul central este dorit de Sepsi, anunta Fanatik, iar mutarea s-ar putea realiza pe o suma mica de bani.

Desi mai are un an de contract cu Dinamo, Anton ar putea pleca de la club. Fotbalistul a primit o hartie de transfer din partea conducerii clubului, astfel ca ar putea fi vandut pe doar 200 000 de euro, suma mica, raportat la valoarea fotbalistului.

Adus liber de contract de la KS Samara in octombrie, Paul Anton a strans 35 de meciuri pentru Dinamo in acest sezon si a reusit sa inscrie 7 goluri. Mijlocasul este cotat la 1.1 milioane de euro conform Transfermarkt.

Sepsi a reusit sa il vanda pe Andrei Dumiter la FCSB in schimbul sumei de 350 000 de euro, astfel ca nu ar fi o problema sa achite transferul mijlocasului din Stefan cel Mare. Covasnenii s-au calificat pentru prima data in istorie in cupele europene si vor juca in al doilea tur al preliminariilor Conference League.