Vara trecută, Farul Constanța l-a numit ”principal” pe Ianis Zicu, după ce Gheorghe Hagi a părăsit cârma ”marinarilor”. Zicu terminat pe locul 11 sezonul regulat cu Farul Constanța și a început play-out-ul la o diferență extrem de mică de locurile retrogradabile.

În play-out, Zicu nu a rezistat decât patru meciuri. El a plecat după o victorie, o remiză și două eșecuri, iar în locul său a fost numit Flavius Stoican, care a avut drept obiectiv salvarea de la retrogradare.

Stoican a reușit să facă acest lucru cu mari emoții. Farul Constanța a jucat în barajul pentru menținere/promovare în Superliga României împotriva Chindiei Târgoviște, pe care a învins-o în al doilea meci la loviturile de departajare!

Un acționar din Superliga crede că i-a trecut glonțul pe la ureche sezonul trecut: ”Cea mai rușinoasă perioadă! Am avut mari emoții”

Ciprian Marica a oferit un interviu pentru Pro TV și Sport.ro în care, printre altele, a vorbit și despre sezonul plin de peripeții trăit la Farul Constanța. Acționar minoritar la Ovidiu, Marica a evidențiat că Farului i-a trecut glonțul pe la ureche.

”A fost cea mai rușinoasă perioadă, să spun sincer, nu mă așteptam nici în cele mai urâte vise să am așa emoții la acest baraj. Ne-a trecut glonțul pe la ureche, asta e realitatea”, a spus Marica, rememorând barajul cu Chindia.

Farul Constanța începe sezonul 2026/27 cu un al antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Flavius Stoican, cel care l-a înlocuit în partea a doua a campionatului pe Ianis Zicu la cârma ”marinarilor”, a plecat de la Farul Constanța imediat după ce și-a asigurat victoria în barajul cu Chindia Târgoviște.

În locul său a fost numit Ioan Ovidiu Sabău, care antrenase ultima dată în Superliga la ”U” Cluj, în octombrie 2025. La echipa ”șepcilor roșii”, sabău a bifat în al doilea mandat (august 2023 - octombrie 2025) 95 de partide și o medie de 1.47 puncte pe meci.