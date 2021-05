Paul Anton, devastat dupa eliminarea din Cupa: "Suntem suparati pentru ca aveam o sansa buna!" 

Dinamo a fost eliminata de Astra Giurgiu, in semifinalele Cupei Romaniei, dupa penalty-uri.

Infrangerea este una grea pentru dinamovisti, care veneau dupa o serie foarte buna. In Liga 1, Dinamo a scapat de retrogradarea directa, insa inca poate prinde locul de baraj.

Dupa meci, Paul Anton a vorbit despre prestatia echipei sale si despre posibilitatea despartirii de Dinamo la finalul acestei stagiuni.

"Din pacate, nu a fost de ajuns in seara asta insa zic ca am facut un meci bun, ne-am creat ocazii, nu am reusit sa inscriem si la penalty stiti ca e loterie. Sunt emotii pana la final, suntem pe un trend bun, mergem la Ploiesti sa castigam ca sa evitam barajul. Atmosfera e buna, acum suntem suparati pentru ca aveam o sansa buna sa castigam, dar de acum ne gandim doar la meciul de la Pitesti. A fost la final un incident, dar e fotbal.

Deocamdata am contract cu Dinamo, nu eu ma gandesc la asta, agentul meu, clubul, ei stiu. Sunt cativa jucatori care au primit bani, probabil ceilalti vom primi maine. Salarii, dar in functie de banca cu care lucreaza fiecare dureaza cateva zile", a spus Anton.

Paul Anton ar putea pleca in vara de la Dinamo. Mijlocasul in varsta de 30 de ani isi incheie contractul si nu duce lipsa de oferte. Anton este dorit si in Liga 1, la CFR Cluj, dar are si variante din strainatate.

Fostul presedinte al lui Dinamo, Daniel Stanciu, a spus ca este convins ca fotbalistul va pleca din Stefan cel Mare la finalul acestei stagiuni. Detalii AICI.