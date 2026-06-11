Reghecampf, la înălțime: fotografia publicată de africani arată ce nivel a atins

Reghecampf, la înălțime: fotografia publicată de africani arată ce nivel a atins Fotbal extern
Amir Kiarash
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Fostul antrenor al FCSB-ului traversează cea mai bună perioadă a carierei sale din ultimii mulți ani.

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Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmansudanromanii din zona araba
Din articol

Laurențiu Reghecampf a fost compătimit de mulți, în august 2025, atunci când a acceptat să preia Al-Hilal Omdurman, o grupare din… Sudan. 

La vremea respectivă, impresia generală a fost că „Reghe“, disperat să-și găsească de lucru, a acceptat să meargă într-o țară de care mulți au fugit din motivele enumerate, anul trecut, de Sport.ro aici. Între timp însă, fostul antrenor al FCSB-ului e cel care râde. Cu gura până la urechi chiar! Pentru că, după cum Sport.ro a anunțat aici, Al-Hilal Omdurman, condusă de „Reghe“, a realizat o performanță demnă de Cartea Recordurilor.

Laurențiu Reghecampf, pe val la Al-Hilal Omdurman

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Reghecampf, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor al sezonului

La câteva ore după cel de-al doilea titlu cucerit în acest sezon, Laurențiu Reghecampf a semnat noul contract, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar veștile bune au continuat să curgă pentru tehnicianul român! Pentru că acesta a aflat că a fost nominalizat pentru titlul de „Antrenorul sezonului în Rwanda“, după cum se poate vedea mai jos.

În mod normal, victoria lui „Reghe“, în această anchetă online, ar trebui să fie o simplă formalitate, având în vedere că echipa sa a defilat în prima ligă din Rwanda, cucerind titlul cu mai multe etape înainte de terminarea campionatului. 

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