Reghecampf, la înălțime: fotografia publicată de africani arată ce nivel a atins

Din articol Reghecampf, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor al sezonului

Laurențiu Reghecampf a fost compătimit de mulți, în august 2025, atunci când a acceptat să preia Al-Hilal Omdurman, o grupare din… Sudan. La vremea respectivă, impresia generală a fost că „Reghe“, disperat să-și găsească de lucru, a acceptat să meargă într-o țară de care mulți au fugit din motivele enumerate, anul trecut, de Sport.ro aici. Între timp însă, fostul antrenor al FCSB-ului e cel care râde. Cu gura până la urechi chiar! Pentru că, după cum Sport.ro a anunțat aici, Al-Hilal Omdurman, condusă de „Reghe“, a realizat o performanță demnă de Cartea Recordurilor.

Laurențiu Reghecampf, pe val la Al-Hilal Omdurman

Reghecampf, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor al sezonului La câteva ore după cel de-al doilea titlu cucerit în acest sezon, Laurențiu Reghecampf a semnat noul contract, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar veștile bune au continuat să curgă pentru tehnicianul român! Pentru că acesta a aflat că a fost nominalizat pentru titlul de „Antrenorul sezonului în Rwanda“, după cum se poate vedea mai jos.

În mod normal, victoria lui „Reghe“, în această anchetă online, ar trebui să fie o simplă formalitate, având în vedere că echipa sa a defilat în prima ligă din Rwanda, cucerind titlul cu mai multe etape înainte de terminarea campionatului.