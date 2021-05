Dinamo vrea sa il vanda pe Paul Anton! Suma infima ceruta de club in schimbul mijlocasului de 30 de ani

Dinamo il va lasa pe Paul Anton sa plece.

Mijlocasul de 30 de ani a primit o hartie din partea clubului prin care va fi liber sa plece in schimbul sumei de 200.000 de euro. Potrivit Fanatik, orice club ce va fi dispus sa achite aceasta suma il va putea transfera pe Anton.

"Habar n-am, eu nu am vorbit despre asemenea detalii. La ce probleme au fost, eu si colegii mei ne-am concentrat sa salvam echipa, nu m-a interesat altceva. La ce stres am trait, stresul vietii, a fost cel mai greu sezon din cariera, bine ca s-a incheiat cu bine! Am fost in interior, stiu ce a fost exact.

Mai am contract un an cu Dinamo, eu sunt dispus sa-l respect, daca va veni vreo oferta care sa fie convenabila pentru toate partile, atunci, asa cum se intampla in fotbal, va fi discutata. Dar eu ma prezint pe 15 iunie la reunire, mai departe las clubul si pe agentul meu sa discute detaliile", a spus Paul Anton pentru GSP.

De asemenea, si Deian Sorescu are o hartie de transfer ce valoreaza un milion de euro.

"Mai am contract la Dinamo pana in vara lui 2023. Cei din conducere mi-au dat o hartie prin care pot pleca pentru un milion de euro. Nu pot sa zic ca m-am simtit apreciat, pentru ca acea hartie nu a venit dintr-o bucurie sau un motiv de apreciere.

A venit dintr-o discutie mai aprinsa si dintr-o dezamagire din partea celor care lucreaza la birou. Am discutat ceva si s-a intamplat altceva. Asa a aparut aceasta hartie. Nu pot sa zic ca e o bucurie sau o apreciere.

Nu stiu ce a primit clubul, dar la mine nu a ajuns nicio oferta. Nu a discutat nimeni si nu m-a sunat niciun agent. Mai am contract si primul pas e sa se intalneasca cluburile intre ele, iar apoi ajunge discutia si la mine. Nu stiu nimic legat de viitorul meu", a recunoscut Deian Sorescu.