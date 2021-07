BREAKING NEWS | Detalii de ultima ora despre situatia fotbalistilor de la Dinamo! Azi e ziua decisiva

Astazi este o zi decisiva pentru Dinamo, din mai multe puncte de vedere.

Jucatorii clubului asteapta astazi solutionarea memoriilor depuse pentru neplata salariilor. In speta, Paul Anton si Vlad Achim spera sa fie liberi de contract, la sfarsitul acestei zile. Vlad Achim a semnat deja cu noua lui echipa, FCU Craiova, insa nu va putea juca pana cand nu isi va rezilia contractul cu Dinamo.

Tot astazi, se va decide si daca interdictia la transferuri a lui Dinamo va fi sau nu ridicata. FIFA urmeaza sa ofere astazi un raspuns in acest caz. Dinamo spera sa poata sa legitimeze, in continuare, fotbalisti, pentru a nu fi nevoita sa joaca, in urmatorul sezon, cu juniori.